Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας του Ρουβίκωνα, η ασφάλεια προσήγαγε και συνέλαβε το μέλος της συλλογικότητας, Γιώργο Καλαϊτζίδη, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε πράξεις που συνέβησαν σε κατάστημα εστίασης στους Αμπελόκηπους από τον «Εργατικό Τομέα» του Ρουβίκωνα.

Η συλλογικότητα καταγγέλλει «φάμπρικα διώξεων» και κατηγορίες για «ηθική αυτουργία» με τις αρχές να τον αντιμετωπίζουν ως «αρχηγό» αντί για «μέλος».

Το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται

Το μέλος της συλλογικότητας είχε προβεί σε δημόσια ανάρτηση ανακοίνωσης του Εργατικού Τομέα της συλλογικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία προχωρούσε στην καταγγελία της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «εντατικοποίηση που βαράει κόκκινο και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, μισθούς πείνας και αδήλωτα ωράρια, άρνηση πληρωμής υπερωριών, εργατικά ατυχήματα και εργοδοτική τρομοκρατία».

Ταυτόχρονα η ανακοίνωση που αναδημοσίευσε το μέλος του Ρουβίκωνα έκανε λόγο για εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πράξη πλην της αναδημοσίευσης της ανακοίνωσης που να μπορεί να θεωρηθεί «ηθική αυτουργία» όπου να αναφέρεται στο ίδιο περιστατικό. Η ανάρτηση για την οποία κατηγορείται είναι αυτή που ακολουθεί.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα που τιτλοφορείται «Σύλληψη του μέλους μας Γιώργου Καλαϊτζίδη»

Για ακόμα μια φορά η κρατική ασφάλεια απαγάγει τον σύντροφο και μέλος μας Γιώργο Καλαϊτζίδη έξω από το σπίτι του.

Το μέλος μας έχει συλληφθεί από σήμερα το μεσημέρι χωρίς να έχει τη δυνατότητα καμίας επικοινωνίας. Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι η ηθική αυτουργία, για την παρέμβαση που πραγματοποίησε ο Εργατικός τομέας του Ρουβίκωνα, την Τρίτη 26 Μαΐου, σε κατάστημα KFC στην συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, μέχρι πριν λίγες ώρες αστυνομικοί της κρατικής ασφάλειας χτυπούσαν κουδούνια στα σπίτια άλλων μελών μας, ζητώντας να μεταφερθούν στη ΓΑΔΑ χωρίς να τους δίνουν εξηγήσεις ή να τους ενημερώνουν αν κατηγορούνται για κάτι.

Σχετικά με τη φάμπρικα διώξεων που έχει ανοίξει η κρατική ασφάλεια, περί ”ηθικής αυτουργίας” του συντρόφου σε παρεμβάσεις του Ρουβίκωνα, έχουμε τοποθετηθεί πολλάκις το προηγούμενο διάστημα, μιας και οι συγκεκριμένες σκευωρίες αυξάνονται και πληθύνονται, όπως και η διαρκής ποινική και κατασταλτική ομηρία του συγκεκριμένου μέλους μας.

Η στόχευση αυτής της βρώμικης φάμπρικας είναι ξεκάθαρη. Η καταδίκη του συντρόφου ως ”αρχηγού”, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την περαιτέρω ποινικοποίηση του Ρουβίκωνα. Αυτήν τη φορά, όμως, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί ξεχειλώνουν τα ήδη ξεχειλωμένα και κατασκευασμένα κατηγορητήριά τους.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο Γιώργος Καλαϊτζίδης δικάζεται και πάλι για ηθική αυτουργία στην επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας για τις 5 νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα λίγους μήνες πριν, αλλά και για το γεγονός ότι μέλη του Ρουβίκωνα απέτρεψαν παράνομη σύλληψή του έξω από το σπίτι του. Το ίδιο βράδυ, πλήθος αστυνομικών δυνάμεων κάθε είδους στρατοπέδευσαν έξω από το σπίτι του συντρόφου, με σκοπό να εισβάλουν και να τον συλλάβουν, αποδίδοντάς του πάλι 3 ηθικές αυτουργίες.

Μία εβδομάδα, λοιπόν, πριν την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης αποφασίζουν και πάλι να χτυπήσουν με αυτόν τον ύπουλο και βρώμικο τρόπο, αγγίζοντας κόκκινες γραμμές.

Για ακόμα μια φορά, όμως, θα φάνε τα μούτρα τους.

Ο σύντροφος δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στις 10:00, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ