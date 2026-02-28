Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security στη Μεταμόρφωση
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία είναι υπεύθυνη για το σύστημα βιντεοσκόπησης του ΟΣΕ και διαχείρισης των καμερών ασφαλείας κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου.
Παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας Interstar Security στη Μεταμόρφωση έκαναν μέλη του Ρουβίκωνα το βράδυ της Παρασκευής (27/2), παραμονή της επετείου του εγκλήματος στα Τέμπη.
Μέλη του Ρουβίκωνα έξω από τα γραφεία της εταιρείας
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα του Ρουβίκωνα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Νικόλαος Τσαντσαράκης παραδέχτηκε ότι διέγραψε αρχεία σχετικού βιντεοληπτικού υλικού και συγκεκριμένα βίντεο των πρώτων 24 ωρών από την ημέρα της σύγκρουσης:
«Στελέχη της ΟΣΕ, της Interstar, της Hellenic Τrain και φυσκά η ίδια η κυβέρνηση, είναι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη. Ένα έγκλημα που παραμένει ανοιχτό, ένας αγώνας που παραμένει αδικαίωτος, συγγενείς που δεν έχουν τίποτα θεμιτό να περιμένουν από τη δίκη για τη δολοφονία των ανθρώπων τους, από μια “δικαιοσύνη” δηλαδή που προστατεύει την πολιτική και οικονομική ελίτ και μεροληπτεί κατάφωρα απέναντι στους ανθρώπους της τάξης μας και σε όποιον δεν γονατίζει μπροστά της» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
