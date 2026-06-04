Συμμετοχή του δημου Αθηναίων σε παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ 

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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει επίσημα τη συμμετοχή του στην εμβληματική παγκόσμια πρωτοβουλία «50 Cities at 50° C». Η κίνηση αυτή, επισφραγίζει τη δέσμευση της πρωτεύουσας για την ανάληψη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση, θωρακίζοντας την πόλη με τη χρήση της πιο σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και ψηφιακών εργαλείων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η κλιματική κρίση απαιτεί να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές μεθόδους και να εμπιστευτούμε την επιστήμη.

Με τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια πρωτοβουλία “50 Cities at 50°C” του ΟΗΕ, η Αθήνα δεν αμύνεται απλώς, αλλά οργανώνεται καλύτερα. Μετατρέπουμε την Αθήνα σε μια έξυπνη, ανθεκτική και, πάνω από όλα, ασφαλή πόλη».

«50 Cities at 50°C»:Ένα Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων για την Προσαρμογή στην Ακραία Ζέστη

Το «50 Cities at 50° C», όπως επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων, αποτελεί παγκόσμια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) και μέρος της δράσης «Beat the Heat». Στόχος της είναι να προετοιμάσει και να προσαρμόσει 50 επιλεγμένες πόλεις ανά τον κόσμο ενάντια στις ακραίες συνθήκες καύσωνα και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 50 ο C. Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάδειξη των κινδύνων της ακραίας αστικής θερμότητας και στην προώθηση βιώσιμων λύσεων δροσισμού.