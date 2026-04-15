Ειδικές φωλιές για χελιδόνια και σταχτάρες σε δημοτικά κτίρια τοποθετεί ο Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τοποθετεί ειδικές φωλιές για χελιδόνια και σταχτάρες σε δημοτικά κτίρια της πόλης, ενισχύοντας την παρουσία τους στο αστικό περιβάλλον.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Wings over Cities” και στοχεύει στη στήριξη της ορνιθοπανίδας, την προστασία της αστικής βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Μια δράση για τους ιπτάμενους… κατοίκους της Αθήνας

Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων Γιώργος Αποστολόπουλος ανέφερε σε ανάρτηση του μεταξύ άλλων:

«Τοποθετούμε φωλιές για χελιδόνια και σταχτάρες σε κτίρια του Δήμου Αθηναίων, σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Με την Ορνιθολογική εταιρεία. Μία δράση για τους ιπτάμενους κατοίκους της πόλης».