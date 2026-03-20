Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»
Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της αναπτυξιακής του εταιρίας μηχανογράφησης, δημιούργησε έναν νέο ψηφιακό χάρτη. όπου ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα πολεοδομικού χαρακτήρα για την περιοχή της πόλης που τον ενδιαφέρει.
Ο νέος ψηφιακός χάρτης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί μέρος της ευρύτερης γεωχωρικής υποδομής του Δήμου Αθηναίων και αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα και υπηρεσίες GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) παρέχοντας ενιαία και διαδραστική πρόσβαση σε κρίσιμη πολεοδομική πληροφορία μέσω του διαδικτύου, ανοιχτή προς όλους.
Οι χρήστες μπορούν να:
- Αναζητούν οικοδομικά τετράγωνα και περιοχές ενδιαφέροντος μέσω χάρτη ή θεματικών εργαλείων πλοήγησης.
- Προβάλλουν πολεοδομικά δεδομένα όπως χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης, ύψη κτηρίων, διατηρητέα κτήρια και λοιπούς πολεοδομικούς περιορισμούς.
- Αντλούν πληροφορίες μέσω χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων, με χρήση σύνθετων φίλτρων.
- Παράγουν αυτοματοποιημένα εκτυπώσιμα αποσπάσματα όρων δόμησης.
- Χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης αποστάσεων και εμβαδού, σχεδίασης περιοχών ενδιαφέροντος και εκτύπωσης χαρτοσυνθέσεων υπό κλίμακα.
Εξυπηρέτηση του πολίτη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη. Ο νέος ψηφιακός πολεοδομικός χάρτης, μαζί με το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της καθαριότητας, αποτελούν δύο απτά παραδείγματα της αποφασιστικότητάς μας να εκσυγχρονίσουμε τον Δήμο. Επιταχύνουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη διασύνδεση των υπηρεσιών».
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε: «Με τη νέα πλατφόρμα πολεοδομικών πληροφοριών λύνουμε τα χέρια σε χιλιάδες πολίτες, δίνοντας ένα τέλος σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν κάποιος να περιμένει αρκετά για να βρει τα σωστά στοιχεία. Με απλό τρόπο, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται από την άνεση του σπιτιού του, σε άμεσο χρόνο».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ Λάζαρος Καραούλης, συμπλήρωσε: «Φέρνουμε τον χάρτη της πόλης, στα χέρια του δημότη, μ’ ένα κλικ. Επαγγελματίες, μελετητές, μηχανικοί, και απλοί πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο εργαλείο, με διαδραστική πρόσβαση σε κρίσιμη πολεοδομική πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Για τη ΔΑΕΜ Α.Ε., η τεχνολογία δεν αποτελεί μόνο μία καινοτόμα προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας μας, αλλά έναν πολύτιμο σύμμαχο για τη διευκόλυνση του πολίτη».
- Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
