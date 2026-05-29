Κέρκυρα: Φθορές σε έργο ύδρευσης στην περιοχή Κληματιάς
Ανακοίνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για φθορές σε έργο ύδρευσης στην περιοχή Κληματιάς.
Σε ανακοίνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας γνωστοποιούνται περιστατικά φθορών σε έργο ύδρευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Κληματιάς.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται μεταξύ άλλων, το έργο αφορά τη μεταφορά πλεονάζουσας ποσότητας νερού από την κοινότητα Κληματιάς προς την κοινότητα Νησακίου, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης της περιοχής, καθώς και παρεμβάσεις πυροπροστασίας μέσω δημιουργίας κρουνών και σημείων υδροληψίας.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι καταγράφηκαν παρεμβάσεις και φθορές στον αγωγό του έργου, με κομμένους σωλήνες σε τουλάχιστον δέκα σημεία, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην εξέλιξη των εργασιών.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας Βασίλης Σαλβάνος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα στέρησης νερού για την κοινότητα Κληματιάς και σημειώνουν ότι το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην περιοχή.
πηγή φωτογραφίας:https://www.mncnorthcorfu.gr
