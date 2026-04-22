Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

«Οι χώροι του Δημοτικού Πάρκου – Κήπου μπήκαν στο στόχαστρο αγνώστων οι οποίοι, κατά την προσφιλή τους τακτική, κινούμενοι στο σκοτάδι, ξήλωσαν χθες τα καδάκια απορριμμάτων και τα έριξαν στις υδάτινες επιφάνειες του Πάρκου» καταγγέλλει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κιλκίς που προσθέτει:

«Έκπληκτοι οι δημοτικοί υπάλληλοι της καθαριότητας και του πρασίνου είδαν νωρίς το πρωί δεκαπέντε πεταμένους κάδους και μαύρες σακούλες με σκουπίδια να κολυμπούν στα νερά και έσπευσαν να τους απομακρύνουν επανατοποθετώντας τους στις αρχικές τους θέσεις και στη συνέχεια να καθαρίσουν σκουπίδια και χώματα που είχαν κατακαθίσει στον πυθμένα των δεξαμενών.

Η Δημοτική Αρχή κατήγγειλε το περιστατικό βανδαλισμού στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, το οποίο ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η Δημοτική Αρχή καταδικάζει το νέο περιστατικό βανδαλισμού και καλεί τους πολίτες να σταθούν σύμμαχοί της στην προσπάθεια προστασίας του δημόσιου χώρου και περιφρούρησης της δημοτικής περιουσίας από βάρβαρες και προσβλητικές για την αισθητική και τον πολιτισμό μας πρακτικές, που είναι ξένες και ανοίκειες προς τη γενική κόσμια συμπεριφορά της τοπικής μας κοινωνίας.

Οι ελάχιστοι θρασύδειλοι δεν θα επιβάλλουν την ατζέντα της ασχήμιας και της βαναυσότητας στον Δήμο Κιλκίς διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση η Δημοτική Αρχή, εξετάζοντας, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό βανδαλισμού κάδων στην περιφερειακή οδό Δημάρχου Ν. Αγγελίδη, το ενδεχόμενο τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης, όπου επιτρέπεται, για την προστασία του δημόσιου χώρου».