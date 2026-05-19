Ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα στο Δημαρχείο Καλαμάτας
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτας είχες ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα.
Οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των κοινωνικών και πολιτιστικών συζητήθηκαν μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας και του Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκε, την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα, Jorge M. Domecq Fernandez de Bobadillia και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο.
Κατά τη συνάντηση που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Πρέσβη, μεταξύ άλλων, για την Καλαμάτα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου.
Ο Πρέσβης, τον οποίο συνόδευε η κα. Έλενα Φοίφα, Επίτιμη Πρόξενος της Ισπανίας στην Καλαμάτα, εξέφρασε κολακευτικά σχόλια για την πόλη, μίλησε για θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία ενώ και από τις δύο πλευρές εκφράσθηκε η πρόθεση εμβάθυνσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής.
