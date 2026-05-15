«Καμία ανοχή σε φαινόμενα δολιοφθοράς της δημόσιας περιουσίας» λέει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Εξετάζει ήδη και θα λάβει αυστηρά μέτρα για την προστασία των υποδομών.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για περιστατικό δολιοφθοράς σε νέες φωτιστικές κολώνες κάνει λόγο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ενήμερη για το περιστατικό δολιοφθοράς που σημειώθηκε σε μία από τις νέες φωτιστικές κολώνες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στη διασταύρωση της Ε.Ο. “111”, στον οικισμό των Χανίων» αναφέρει σε ανάρτηση της η Περιφέρεια και προσθέτει:
«Η ασφάλεια των πολιτών και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Απέναντι σε τέτοιες ενέργειες που πλήττουν τον τόπο μας, η απάντησή θα είναι άμεση:
- Άμεση Αποκατάσταση: Έχει ήδη ειδοποιηθεί ο ανάδοχος του έργου, προκειμένου να προχωρήσει στην καταγραφή και την αποκατάσταση της ζημιάς.
- Άλλες Ενέργειες: Θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες.
- Μέτρα Προστασίας: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Εξετάζει ήδη και θα λάβει αυστηρά μέτρα για την προστασία των υποδομών, ώστε να διασφαλίσουμε πως τέτοια θλιβερά φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.
Τα έργα υποδομής ανήκουν σε όλους τους πολίτες και γίνονται με χρήματα του ελληνικού λαού για να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την οδική μας ασφάλεια. Οφείλουμε όλοι να τα προστατεύουμε».
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/pde.rwg
- Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στην κλοπή αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
- Κάτω Τιθορέα: Προφυλακίστηκαν οι έξι από τους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
- Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός
- Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
- Νέες «έξυπνες» φωτεινές διαβάσεις στον Πειραιά
- Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
- Χανταϊός: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο ιός παραμένει στο σπέρμα έως και έξι χρόνια
- Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις