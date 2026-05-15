«Καμία ανοχή σε φαινόμενα δολιοφθοράς της δημόσιας περιουσίας» λέει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για περιστατικό δολιοφθοράς σε νέες φωτιστικές κολώνες κάνει λόγο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ενήμερη για το περιστατικό δολιοφθοράς που σημειώθηκε σε μία από τις νέες φωτιστικές κολώνες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στη διασταύρωση της Ε.Ο. “111”, στον οικισμό των Χανίων» αναφέρει σε ανάρτηση της η Περιφέρεια και προσθέτει:

«Η ασφάλεια των πολιτών και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Απέναντι σε τέτοιες ενέργειες που πλήττουν τον τόπο μας, η απάντησή θα είναι άμεση:

Άμεση Αποκατάσταση: Έχει ήδη ειδοποιηθεί ο ανάδοχος του έργου, προκειμένου να προχωρήσει στην καταγραφή και την αποκατάσταση της ζημιάς.

Άλλες Ενέργειες: Θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα μείνουν ατιμώρητες.

Μέτρα Προστασίας: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Εξετάζει ήδη και θα λάβει αυστηρά μέτρα για την προστασία των υποδομών, ώστε να διασφαλίσουμε πως τέτοια θλιβερά φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Τα έργα υποδομής ανήκουν σε όλους τους πολίτες και γίνονται με χρήματα του ελληνικού λαού για να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την οδική μας ασφάλεια. Οφείλουμε όλοι να τα προστατεύουμε».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/pde.rwg