Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Θύμα βανδαλισμών έπεσε αυτή την φορά το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης. Σήμερα το πρωί, 4 Μαΐου 2026, μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν μια εικόνα που μόνο σε σχολείο δεν ταιριάζει: χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, σπασμένη πόρτα στην προσπάθεια να εισβάλλουν σε κλειδωμένη αίθουσα, σκόνη πυροσβεστήρα παντού στο πάτωμα, παραβίαση του κυλικείου και ζημιές εντός αυτούς, με φαγητά σκόρπια».

Τα παραπάνω υποστηρίζει σε ανάρτηση του ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο να αναφέρει σύμφωνα με την ανάρτηση: «Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις. Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».

Και συνέχισε ερωτώμενος: «Παλεύουμε μόνοι μας με το τέρας δυστυχώς! Τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα», τόνισε ο Δήμαρχος.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση, ο Δήμος αμέσως μόλις ενημερώθηκε επικοινώνησε με το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο βρέθηκε στο σημείο και έκανε καταγραφή των βανδαλισμών και της ζημιάς που προκλήθηκε, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μέσω της συλλογής αποτυπωμάτων και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

