Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»

«Η δραματική μείωση στην προσέλευση των ψηφοφόρων την δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών διαχρονικά, έχει δείξει ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν τις δυο εκλογικές αναμετρήσεις» αναφέρει στο in ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Παράλληλα επισημαίνει για το νέο προτεινόμενο σύστημα εκλογής Δημάρχων, ότι «έχει τεχνικά θέματα που απαιτούν ενημέρωση του εκλογικού σώματος, καθώς είναι πρωτόγνωρα».

Αναλύοντας στο in τις απόψεις του για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί από την περασμένη εβδομάδα σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Καϊτεζίδης υποστηρίζει ότι ο Κώδικας αξιολογείται θετικά από τους αυτοδιοικητικούς. Επισημαίνεται ότι ο κ. Καϊτεζίδης εκλέγεται Δήμαρχος από το 2011 βιώνοντας ήδη την εφαρμογή στην πράξη διαφορετικών εκλογικών συστημάτων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημάρχου και Προέδρου της ΠΕΔΚΜ στο in.

«Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης αξιολογείται θετικά από τους αυτοδιοικητικούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ολιστική προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, η εκπόνησή του απαιτεί και υπομονή και γνώση και συγκρότηση. Καταργεί αναχρονιστικούς νόμους και Βασιλικά Διατάγματα του ‘50, κωδικοποιεί διατάξεις αλληλοσυγκρουόμενες, ενσωματώνει το σύνολο των διαχρονικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης. Είναι όλα αυτά που δυσκολεύουν τη λειτουργία των Δήμων και πολλές φορές καθιστούν αδύνατο να λυθεί ένα πρόβλημα που στα μάτια κάθε πολίτη φαντάζει απλό.

Το κεφάλαιο του Εκλογικού Νόμου που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή -ικανοποιώντας διαχρονικό αίτημα της Αυτοδιοίκησης- έχει τεχνικά θέματα που απαιτούν ενημέρωση του εκλογικού σώματος, καθώς είναι πρωτόγνωρα. Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο πλαίσιο είχε παθογένειες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μέρες μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής συχνά δεν ήταν καθόλου κολακευτικές για τη Δημοκρατία μας. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε τη δραματική μείωση της συμμετοχής των πολιτών στη δεύτερη Κυριακή, οι οποίοι ουσιαστικά μας έδειξαν διαχρονικά ότι δεν θέλουν τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Επομένως, πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί η λειτουργική και πιο δημοκρατική εκδοχή για το θέμα του εκλογικού νόμου. Όπως και για τα μερικότερα επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως έχουν επισημανθεί, αυτά θα συζητηθούν και θα προταθούν τροποποιήσεις από τους αιρετούς κατά το στάδιο της διαβούλευσης, ωστόσο η πλειοψηφία των αιτημάτων των δήμων έχουν ενσωματωθεί στον νέο Κώδικα, στα πλαίσια της εκτεταμένης διαβούλευσης που προηγήθηκε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος έχει αποδείξει ότι είναι κοντά στην Αυτοδιοίκηση, μέσα από εξαντλητικό ουσιαστικό διάλογο έχει αντιληφθεί τα προβλήματα και τελικά πιστώνεται θετικά και αποκλειστικά την εκπόνηση του νέου Κώδικα, ο οποίος πηγαίνει πραγματικά την Αυτοδιοίκηση στην επόμενη μέρα. Ο νέος Κώδικας προσεγγίζει με σύγχρονη ματιά τη θεμελιώδη σχέση της Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία και οδηγεί τον θεσμό σε μια Σύγχρονη, Δημοκρατική, μεταρρυθμιστική και ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση».