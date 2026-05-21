Από τον α’ γύρο η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών – Τι αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σήμερα, Πέμπτη, σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο νέος Κώδικας που περιλαμβάνει 761 άρθρα «ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει», όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΣ, σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπει, ωστόσο, είναι η αλλαγή του τρόπου εκλογής των μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών.

Τι προβλέπει ο Κώδικας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί το σχέδιο νόμου, οι αυτοδιοικητικές εκλογές στους 332 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της χώρας θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία, σε έναν γύρο, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Οι ψηφοφόροι θα «σταυρώνουν» τον συνδυασμό, τον δήμαρχο ή περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχως τους συμβούλους, όπως έκαναν έως σήμερα. Στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου, όμως, θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης, ώστε ο εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική – συμπληρωματική ψήφο.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης, πάντως, η καταμέτρηση θα διεξάγεται όπως έγινε και στις εκλογές του 2023. Δηλαδή, αν ο πρώτος σε σταυρούς συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται άμεσα δήμαρχος – περιφερειάρχης, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον τα 3/5 των εδρών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κανένας συνδυασμός δεν περάσει τον πήχη του 42%, ενεργοποιείται άμεσα η δεύτερη φάση της καταμέτρησης. Σε αυτήν προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί – αυτοί που με το παλαιό σύστημα θα περνούσαν στην δεύτερη Κυριακή – και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει, θα προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι, που πιθανά έχουν πάρει από ψηφοφόρους οι οποίοι, ως πρώτη επιλογή, ψήφισαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στην δεύτερη φάση.

Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους.

Να σημειωθεί ότι, παράλληλα, εισάγεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου.

Τι είναι η «Εναλλακτική Ψήφος»

Από τις επόμενες εκλογές, δηλαδή το 2028, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Σε κάθε ψηφοδέλτιο κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου/περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών/περιφερειακών συμβούλων, θα υπάρχει η ένδειξη «Εναλλακτική Ψήφος» και από κάτω τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου/περιφερειάρχη.

Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% + 1 ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτοι σε ψήφους συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση καταμέτρησης. Οι δεύτερες ψήφοι (δεύτερη επιλογή) των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που μένουν εκτός της δεύτερης φάσης προστίθενται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών.

Επιτυχών συνδυασμός θα ανακηρύσσεται όποιος έχει συγκεντρώσει α) κατά την πρώτη φάση, το 50% + 1 ψήφο επί των εγκύρων της πρώτης επιλογής ή β) κατά τη δεύτερη φάση, τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση.

Αν κανένας συνδυασμός δεν υπερβεί αυτό το όριο, τότε το αρμόδιο δικαστήριο προβαίνει στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης: στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών αθροίζονται, ανά συνδυασμό, οι εναλλακτικές ψήφοι που τους αντιστοιχούν, από τα ψηφοδέλτια των λοιπών συνδυασμών, οι οποίοι δεν μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης.

Νικητής ανακηρύσσεται ο συνδυασμός που έλαβε, στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία.