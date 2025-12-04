Στο επίκεντρο των δήμων της Πελοποννήσου ο νέος Κώδικας

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, η οποία φιλοξενήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας, με βασικό αντικείμενο τον διάλογο και την ανταλλαγή προτάσεων σχετικά με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Δήμαρχο Καλαμάτας & Πρόεδρο ΠΕΔ Θανάση Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο Λουτρακίου Γιώργο Γκιώνη και τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Δήμαρχος προσέφερε στον Υπουργό έργο τέχνης με τον Πήγασο, σύμβολο της Αρχαίας Κορίνθου και απεικόνιση που παραπέμπει στο αρχαίο κορινθιακό νόμισμα.

Μετά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε περπατώντας τον κεντρικό δρόμο της πόλης προς το Επιμελητήριο Κορινθίας, όπου πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

«Προς τη σωστή κατεύθυνση»

Κατά την παρέμβασή του στη συνέλευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, ο Δήμαρχος Κορινθίων χαιρέτισε τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, αναφέροντας ότι σε γενικές γραμμές κινείται σε σωστή και εκσυγχρονιστική κατεύθυνση, η οποία μπορεί να διευκολύνει το έργο των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Εξέφρασε ωστόσο επιφυλάξεις ως προς το σκέλος των αρμοδιοτήτων, επισημαίνοντας πως η εμπλοκή πολλών φορέων αυξάνει τη γραφειοκρατία και απαιτείται σαφέστερη κατανομή με έναν φορέα να έχει την ευθύνη, για ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες.

Παράλληλα, σημείωσε πως αναμένονται εξελίξεις και ως προς τον εκλογικό νόμο, ενώ μίλησε με θετικά λόγια για τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, για τη μέχρι τώρα συνεργασία και ευχόμενος θετικά αποτελέσματα.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Κορινθίων