Απαλλαγή ευπαθών ομάδων από τα δημοτικά τέλη του 2026 σε Δήμο της περιφέρειας

Σε μια εποχή δύσκολη για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, που σε αρκετές περιπτώσεις Δήμοι, «υποχρεώνονται» να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά λειτουργικά τους έξοδα και ενώ ζητούν περισσότερους πόρους μέσω ΚΑΠ δεν λαμβάνουν, ο Δήμος Μετεώρων έλαβε μια καλή απόφαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Μετεώρων, «με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, εγκρίθηκε η απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για το έτος 2026 σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου.

Η απόφαση αφορά τις εξής κατηγορίες συμπολιτών μας:

Άποροι

Πολύτεκνες οικογένειες

Τρίτεκνες οικογένειες

Μονογονεϊκές οικογένειες

Μακροχρόνια άνεργοι

Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

«Μόνο ως ενωμένη κοινωνία μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω»

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος ανέφερε: «Οφείλουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και να είμαστε δίπλα τους με αλληλεγγύη και ευαισθησία. Μόνο ως ενωμένη κοινωνία μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και κοινωνικές πολιτικές».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μετεώρων