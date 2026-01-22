Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λεβαδέων, μετά από απόφαση των συμβούλων της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε απαλλαγή των δημοτικών τελών για Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες καθώς και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στοχεύοντας στη στήριξη των πολιτών που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα παραπάνω αναφέρονται σε επίσημη ανακοίνωση του Δήμου η οποία προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αφορά άπορους δημότες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα έχουν πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Ειδικότερα οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή δημοτικών τελών ενώ πλήρως απαλλάσσονται και οι υπόλοιπες κατηγορίες που βρίσκονται εντός των αυξημένων ορίων της φτώχιας που έλαβε υπόψη της η Δημοτική Αρχή για πρώτη φορά, όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβάνοντας πολύ περισσότερους συμπολίτες μας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή τους στις προβλεπόμενες κατηγορίες, ώστε να εξεταστεί κατά περίπτωση το αίτημά τους.

Ωστόσο και σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε μικρή αύξηση των Δημοτικών Τελών αναλογικά προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να προχωρήσει στην πρόσληψη 12 νέων μόνιμων εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας και ακόμα 6 ατόμων του προγράμματος 55 plus, η μισθοδοσία των οποίων μόνο έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί.»

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Δημήτρης Καραμάνης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η στήριξη των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται περισσότερο και η συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και ουσιαστικό χρέος. Με την απόφαση για απαλλαγή των δημοτικών τελών σε άπορους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες, οικογένειες ο Δήμος Λεβαδέων αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στην κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες».

*πηγή φωτογραφίας: https://dimoslevadeon.gr