newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο
Αυτοδιοίκηση 22 Ιανουαρίου 2026 | 15:21

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Με απόφαση του Δήμου Λεβαδέων, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απαλλάσσονται από την πληρωμή δημοτικών τελών, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Spotlight

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λεβαδέων, μετά από απόφαση των συμβούλων της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε σε απαλλαγή των δημοτικών τελών για Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες καθώς και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στοχεύοντας στη στήριξη των πολιτών που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα παραπάνω αναφέρονται σε επίσημη ανακοίνωση του Δήμου η οποία προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αφορά άπορους δημότες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα έχουν πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Ειδικότερα οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή δημοτικών τελών ενώ πλήρως απαλλάσσονται και οι υπόλοιπες κατηγορίες που βρίσκονται εντός των αυξημένων ορίων της φτώχιας που έλαβε υπόψη της η Δημοτική Αρχή για  πρώτη φορά,  όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβάνοντας πολύ περισσότερους συμπολίτες μας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή τους στις προβλεπόμενες κατηγορίες, ώστε να εξεταστεί κατά περίπτωση το αίτημά τους.

Ωστόσο και σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε μικρή αύξηση των Δημοτικών Τελών αναλογικά προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να προχωρήσει στην πρόσληψη 12 νέων μόνιμων εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας και ακόμα 6 ατόμων του προγράμματος 55 plus, η μισθοδοσία των οποίων μόνο έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί.»

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Δημήτρης Καραμάνης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η στήριξη των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται περισσότερο και η συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και ουσιαστικό χρέος. Με την απόφαση για απαλλαγή των δημοτικών τελών σε άπορους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές,  τρίτεκνες και πολύτεκνες, οικογένειες ο Δήμος Λεβαδέων αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στην κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες».

*πηγή φωτογραφίας: https://dimoslevadeon.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος
Φόρος τιμής 22.01.26

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μανώλη Σκαντζού, προτάθηκε η έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Καλή πρακτική 20.01.26

Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Δρομολόγηση στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων με στόχο την ανέγερση κατοικιών και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Κοινωνικοποίηση εκτός ίντερνετ: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων
Πέρα από την οθόνη 22.01.26

Πραγματικά vs εικονικά κοινωνικά δίκτυα: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων

Παρά τη διευρυμένη χρήση του ίντερνετ και των ψηφιακών μέσων, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή σε πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πιο ουσιαστικές εμπειρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Μπάσκετ 22.01.26

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο