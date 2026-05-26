Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Ο νέος Κώδικας δεν είναι το τέλος της διαδρομής»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με μοναδικό θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου 2026. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν παρατηρήσεις και προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει ήδη αποσταλεί προς τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ αναλυτική καταγραφή των θέσεων που έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου, καθώς και εκείνων που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης.

Όπως τόνισε, σημαντικός αριθμός προτάσεων της ΚΕΔΕ έχει ήδη υιοθετηθεί, γεγονός που αποδεικνύει τη συμβολή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της Διοικητικής και Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων, δηλαδή της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Ο κ. Κυρίζογλου χαρακτήρισε τον νέο Κώδικα σημαντική θεσμική τομή, καθώς επιχειρεί να ενοποιήσει το κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σχετική συζήτηση, όπως ανέφερε, ξεκίνησε επισήμως από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Ρόδο το 2024, συνεχίστηκε στο Συνέδριο της Αλεξανδρούπολης το 2025 και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ τον Δεκέμβριο του 2025, καταλήγοντας στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι η συζήτηση για τον νέο Κώδικα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Ο νέος Κώδικας δεν είναι το τέλος της διαδρομής»

«Ο νέος Κώδικας δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα για να διεκδικήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές που θα κατοχυρώσουν ουσιαστικά την πλήρη Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των Δήμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των θετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ξεχώρισε την πλήρη κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ), την ενσωμάτωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου για τη συμμετοχή των πολιτών στις υποθέσεις των ΟΤΑ, καθώς και τη θεσμική θωράκιση της δημοτικής περιουσίας, μέσω της πρόβλεψης ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στη διοίκηση και διαχείρισή της χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.

Θετική αξιολόγηση υπήρξε επίσης για τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου καθορισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, σύμφωνα με πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ εξακολουθεί να ζητά βελτιώσεις σε θέματα που αφορούν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, τη λειτουργία των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας των λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στους Δήμους.

Η ΚΕΔΕ κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτικό υπόμνημα των κατ’ άρθρο παρατηρήσεών της, των παρατηρήσεων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας και των Επιτροπών της ΚΕΔΕ επί του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος χαρακτήρισε τον νέο Κώδικα αποτέλεσμα μιας πολυετούς και εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των μεγάλων όσο και των ορεινών και νησιωτικών Δήμων.