Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Μήνυμα για στήριξη Δήμων και κοινωνικών υπηρεσιών από το ΔΣ της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 23 Απριλίου 2026, 11:30

Μήνυμα για στήριξη Δήμων και κοινωνικών υπηρεσιών από το ΔΣ της ΚΕΔΕ

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Οι κοινωνικές δομές χρειάζονται σταθερότητα, όχι πειραματισμούς – το έμπειρο προσωπικό είναι η βάση τους»

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αιχμή τις κοινωνικές δομές, τη χρηματοδότηση των Δήμων και βασικά θεσμικά θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στελέχωση και τη βιωσιμότητα των κοινωνικοπρονοιακών δομών, με την ΚΕΔΕ να αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τις προτεινόμενες αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης και χρηματοδότησης, καθώς θα προκαλέσουν αστάθεια στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών και απώλεια πολύτιμης εμπειρίας. Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των Δήμων απαιτούν σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο εργασίας και όχι προσωρινές λύσεις.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, «ο Πρόεδρος κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, σημείωσε τη σημασία της έγκαιρης συζήτησης και της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων προτάσεων, τονίζοντας ότι η διατήρηση της συνέχειας των δομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των δομών με το υφιστάμενο προσωπικό, προκρίνοντας λύση αντίστοιχη με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού της αυτοτέλειας των Δήμων και ενίσχυσής τους με επαρκείς πόρους.

Για τα ζητήματα αυτά εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα, το οποίο έχει αναλυτικά παρουσιαστεί σε προηγούμενο δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκε η χρηματοδότηση των δομών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, με ορίζοντα τη μετάβαση μετά τη λήξη της ευρωπαϊκής στήριξης. Για την περίοδο 2025–2027 προβλέπονται 310 εκατ. ευρώ, κυρίως από εθνικούς πόρους, γεγονός που –όπως επισημάνθηκε– καθιστά εφικτή, σύμφωνα με πρόταση της ΚΕΔΕ, τη διασφάλιση της συνέχισης των δομών μέσω μεταφοράς της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναφορικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (Ιανουάριος–Μάρτιος 2026), η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την Κεντρική Διοίκηση και δεν αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση των Δήμων, χωρίς σύνδεση του πλεονάσματος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή επιμερισμό πόρων προς τους ΟΤΑ. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, οι Δήμοι δεν επωφελούνται αντίστοιχα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη δικαιότερης κατανομής των δημόσιων πόρων».

Παρατηρήσεις επί νομοθετικών πρωτοβουλιών

Ιδιαίτερη ανησυχία σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «εκφράστηκε για το νέο πλαίσιο δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς ακίνητα που θεωρούνταν άρτια καθίστανται μη οικοδομήσιμα, με επιπτώσεις στην αξία της μικρής ιδιοκτησίας, την οικοδομική δραστηριότητα και την τοπική οικονομία. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι το νέο καθεστώς ανατρέπει πολεοδομικά δεδομένα και εγείρει ζητήματα αναλογικότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατύπωσε επίσης παρατηρήσεις επί νομοθετικών πρωτοβουλιών, επισημαίνοντας επιπτώσεις στη λειτουργία των Δήμων (δημοτικά ακίνητα, σχολικές υποδομές, ΔΕΥΑ, προσωπικό). Θετικά αξιολογούνται ρυθμίσεις όπως η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για δημοτικά οχήματα, η μη επιβολή ΦΠΑ στις απώλειες νερού και η δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού στις υπηρεσίες ύδρευσης. Αντίθετα, για τις σχολικές υποδομές τονίστηκε η αύξηση αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους, ενώ επισημάνθηκε και η ανάγκη αποφυγής διπλής οικονομικής επιβάρυνσης των Δήμων μέσω εισφορών.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ, εξέτασε και την ανάγκη θεσμικής ρύθμισης για τη μεταφορά προσωπικού σε ορεινούς και δυσπρόσιτους Δήμους με υπηρεσιακά οχήματα, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες λειτουργίας.

Τέλος, ανακοινώθηκε η διοργάνωση ημερίδας για τη συνταγματική αναθεώρηση στις 26 Μαΐου, στην Αθήνα με στόχο την ενεργή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον δημόσιο διάλογο για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές.

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σκηνή αρχαίας τραγωδίας στον Αγ. Δημήτριο - Όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

