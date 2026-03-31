Συγχαρητήρια Προέδρου ΚΕΔΕ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την εκλογή του ως εταίρου εκ του εξωτερικού στη Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών εκφράζει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.

Η τελετή εισδοχής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο «Ινστιτούτο της Γαλλίας» στο Παρίσι, όπου ο Παναγιώτατος έγινε επισήμως δεκτός ως εταίρος εκ του εξωτερικού στη Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, μία εκ των πέντε Ακαδημιών του Institut de France, στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς κύρους.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε:

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα διότι ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τιμήθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία των Επιστημών ως μια διακεκριμένη και σημαντική προσωπικότητα, η οποία, πέρα από τα αμιγώς εκκλησιολογικά καθήκοντα, διακρίνεται και για την επιστημονική του κατάρτιση, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και την ευαισθησία του για το περιβάλλον».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί ύψιστη αναγνώριση της πολυσχιδούς προσφοράς του Οικουμενικού Πατριάρχη, τόσο στο πεδίο της πνευματικής καθοδήγησης όσο και στην προώθηση του διαλόγου, της ειρήνης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε διεθνές επίπεδο.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εύχεται στον Παναγιώτατο υγεία, δύναμη και συνέχιση του σπουδαίου έργου του προς όφελος της Ορθοδοξίας και της Παγκόσμιας Κοινότητας.

