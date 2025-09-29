Στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο υποδέχθηκε σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του τόνισε ότι η παρουσία του στην πόλη της αδιάλειπτης ιστορικής συνέχειας στο πέρασμα των αιώνων επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τους στενούς, ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης.

«Στο σεπτό πρόσωπό Του τιμούμε μια φωτεινή προσωπικότητα που εδώ και 34 χρόνια επιμένει στην ανάγκη προώθησης του ειλικρινούς διαλόγου ως μόνου δρόμου για την ενότητα, την καταλλαγή και τη συμφιλίωση.

Είναι ο εκκλησιαστικός ηγέτης με το βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία, την πλούσια ανθρωπιστική δράση και την ειλικρινή αγωνία για ένα οικολογικά βιώσιμο μέλλον, σε μια εποχή αυξημένων περιβαλλοντικών προκλήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Αγγελούδης.

Η ευγνωμοσύνη του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παράλληλα ανέφερε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κρατάει ψηλά την σημαία της ευθύνης δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τον ευχαριστούμε, γιατί ακολουθώντας το δρόμο που χάραξαν οι προκάτοχοί του κρατά ψηλά, κάτω από αντίξοες -τις περισσότερες φορές- συνθήκες, της σημαία της ευθύνης και της υπερεθνικής του αποστολής, διδάσκοντας με το βίο του την αγάπη, το σεβασμό και την ανεκτικότητα απέναντι στη μισαλλοδοξία, στο ρατσισμό και στο θρησκευτικό φανατισμό».