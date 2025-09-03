Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ο κ. Βαρθολομαίος, μετά της συνοδείας του, θα αφιχθεί αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», στην αίθουσα εκθέσεων στο Διοικητήριο (ΥΜΑΘ).

Η έκθεση περιλαμβάνει στιγμιότυπα καθημερινής ζωής στη μοναστική πολιτεία και στις 29 Σεπτεμβρίου πρόκειται να μεταφερθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, σε διοργάνωση και με πρωτοβουλία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, καθώς και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας.

Την Κυριακή(28/9), το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη Ροτόντα. Στις επτά το απόγευμα της Κυριακής θα παραβρεθεί σε εορταστική εκδήλωση για τα εικοσιπέντε χρόνια από την ίδρυση της «Αγιορείτικης Εστίας» στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον».

Τη Δευτέρα, το απόγευμα, ο κ. Βαρθολομαίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του τριημέρου συνεδρίου του περιοδικού «Θεολογία» στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη περιλαμβάνονται επισκέψεις σε εκπαιδευτήρια και σε εκκλησιαστικά ιδρύματα της περιοχής.

Ο κ. Βαρθολομαίος θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

