Πτολεμαΐδα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα.
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
- Μετεωρίτης εξερράγη στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, τρομάζοντας τις ΗΠΑ
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα.
Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα.
Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες .
- Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
- Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
- Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
- Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
- Πώς οι σκύλοι βοηθούν τους μαθητές να νικήσουν το άγχος των εξετάσεων
- Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς
- Το «σούπερ Ελ Νίνιο» και… το χαλασμένο θερμόμετρο του Μαξίμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις