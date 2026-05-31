Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την περίοδο των εξετάσεων πολλοί μαθητές καταβάλλονται από έντονο στρες, πίεση και αισθάνονται πνευματική κόπωση.

«Η συμβίωση και η αλληλεπίδραση με σκύλους, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους μαθητές, ιδιαίτερα κατά την απαιτητική περίοδο των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις συνοδεύονται, συχνά από άγχος, πίεση και ψυχική κόπωση. Γεγονός, που επηρεάζει αρνητικά τόσο τη διάθεση των μαθητών όσο και την ακαδημαϊκή απόδοση», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων – εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, Ορέστης Ρουσάκης.

Η συντροφιά ενός σκύλου προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και βοηθά τον μαθητή να διατηρεί θετική διάθεση

Οι σκύλοι, όμως, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμοι σύντροφοι, επισημαίνει ο κύριος Ρουσάκης, καθώς βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες.

Η επαφή με τους σκύλους μειώνει την κορτιζόλη

Αρχικά, λέει ο κύριος Ρουσάκης, η παρουσία ενός σκύλου μειώνει το στρες και δημιουργεί αίσθημα ηρεμίας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η επαφή με τα ζώα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που συνδέεται με το άγχος.

Έτσι, ένας μαθητής που περνά χρόνο με τον σκύλο του, νιώθει πιο χαλαρός και μπορεί να συγκεντρωθεί καλύτερα στο διάβασμά του.

Με ποιον ο τρόπο οι σκύλοι στηρίζουν ψυχολογικά τους μαθητές

Οι σκύλοι, επισημαίνει ο κύριος Ρουσάκης, συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Κατά την περίοδο των εξετάσεων πολλοί μαθητές αισθάνονται μοναξιά, πίεση ή απογοήτευση.

Η συντροφιά ενός σκύλου προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και βοηθά τον μαθητή να διατηρεί θετική διάθεση. Η αγάπη και η αφοσίωση που δείχνουν τα ζώα, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία.

Πώς οι καθημερινές βόλτες ενεργοποιούν την εγκεφαλική λειτουργία

Η παρουσία ενός σκύλου ενθαρρύνει τη σωματική δραστηριότητα.



Οι καθημερινές βόλτες και το παιχνίδι, υπογραμμίζει ο κύριος Ρουσάκης, βοηθούν τους μαθητές να ξεφεύγουν για λίγο από το συνεχές διάβασμα. Και να ξεκουράζουν το μυαλό τους.

Η άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και αυξάνει την ενέργεια και τη συγκέντρωση.

Οι σκύλοι ανεκτίμητοι φίλοι των μαθητών

Συμπερασματικά, λέει ο κύριος Ρουσάκης, οι σκύλοι δεν είναι απλώς κατοικίδια, αλλά πολύτιμοι φίλοι που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά έναν μαθητή στην ακαδημαϊκή του πορεία. Με τη μείωση του άγχους, την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και την άσκηση, συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια πιο επιτυχημένη και ισορροπημένη περίοδο εξετάσεων.

⃰ Ο κύριος Ορέστης Ρουσάκης είναι εκπαιδευτής σκύλων/εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του ΕΚΠΑ, μετεκπαιδεύτηκε στο Hondenleerschool της Ουτρέχτης στη μελέτη συμπεριφοράς των ζώων.

Ειδικεύεται στη συνδρομή των ζώων συντροφιάς σε μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες.