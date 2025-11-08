Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Σχέση αγάπης: Πως ο σκύλος κάνει καλύτερη τη ζωή μας
Έρωτας 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:01

Σχέση αγάπης: Πως ο σκύλος κάνει καλύτερη τη ζωή μας

Σύμφωνα με νέα έρευνα, ο σκύλος μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη ζωή μας σε διάφορα επίπεδα.

Ο σκύλος είνια είναι ο πιστός μας σύντροφος, ένα πλάσμα που μπορεί να μας καταλαβαίνει και να μας στηρίζει σε κάθε μας στιγμή, αισθάνεται τη χαρά και τη λύπη μας, επικοινωνεί μαζί μας με τον δικό του τρόπο και μας δείχνει καθημερινά την άνευ όρων αγάπη του.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Qualitative Research in Psychology, ζήτησε από ιδιοκτήτες σκύλων να μιλήσουν για τη σχέση τους με τα κατοικίδιά τους και τις διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς τους με αυτά.

Στην εν λόγω έρευνα, μέσα από συνεντεύξεις διάρκειας περίπου 20 λεπτών, αναδείχθηκαν τα πέντε βασικά οφέλη, τα οποία προκύπτουν από τη συνύπαρξη του ανθρώπου με έναν σκύλο.

1. Δομή και ρουτίνα

Σύμφωνα με την έρευνα, η φροντίδα ενός σκύλου δίνει νόημα και συνέπεια στη ζωή. Οι ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι έχουν λόγο να σηκωθούν το πρωί, ότι η ευθύνη τους παρακινεί. Το περπάτημα για τη βόλτα του μικρού τους τετράποδου φίλου, καθώς και το τάισμά του ήταν οι πιο συχνά αναφερόμενες δραστηριότητες που δημιούργησαν μια σταθερή, ευχάριστη ρουτίνα.

Επίσης, το περπάτημα είναι και μία μορφή άσκησης, που ένας ιδιοκτήτης σκύλου την κάνει καθημερινά, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης.

2. Σκύλος και ενίσχυση της διάθεσης

Τα ευρήματα έδειξαν πως οι σκύλοι φέρνουν χαρά και θετικότητα, απλώς και μόνο με την παρουσία τους. Δεν χρειάζεται καν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Το γεγονός ότι είναι εκεί, αρκεί για να γεμίσουν τον χώρο και τα άτομα που βρίσκονται σε αυτόν με ευτυχία.

3. Ο σκύλος είναι πηγή ανιδιοτελούς αγάπης

Οι ιδιοκτήτες, στη μελέτη, περιέγραψαν τους σκύλους τους ως συντρόφους που απαλύνουν τη μοναξιά τους και προσφέρουν ηρεμία και παρηγοριά σε αγχωτικές και δύσκολες στιγμές.

Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, που είναι αυξημένα τα ποσοστά μοναξιάς, οι σκύλοι μπορούν να καλύψουν ένα συναισθηματικό κενό, προσφέροντας αποδοχή χωρίς κριτική και αγάπη χωρίς όρους.

4. Ο σκύλος χτίζει για μας μία κοινωνική «γέφυρα»

Οι σκύλοι βοηθούν στις κοινωνικές επαφές, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που διαφορετικά ίσως δεν θα γνωρίζονταν. Οι καθημερινές βόλτες συχνά οδηγούν σε επαφές, φιλίες και δημιουργία κοινοτήτων, κάτι που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ψυχική υγεία.

5. Δέσμευση και κόπος, αλλά αξίζει

Το να έχει κάποιος έναν σκύλο απαιτεί προσπάθεια και συνεπάγεται δυσκολίες, όπως προσαρμογή σε απαιτητικές συμπεριφορές ή απρόοπτα στη φροντίδα του. Ωστόσο, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, όταν ερωτήθηκαν, αναγνώρισαν ότι όλα αυτά άξιζαν, καθώς ο δεσμός με τον σκύλο τους τούς στήριξε σημαντικά σε δύσκολες στιγμές τους.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι σκύλοι αποτελούν «πύλη προς μια καλή ζωή», αξίζει λοιπόν τον κόπο κάνοντας καλό σε ένα ζώο που έχει ανάγκη τη φροντίδα σας, να δοκιμάσετε να βελτιώσετε και τη δική σας ζωή.

* Πηγή: Vita

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

