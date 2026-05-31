Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 31 Μαΐου 2026, 12:50

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

«Ο πρωθυπουργός που στη σημερινή του ανάρτηση κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά που ο ίδιος θα υλοποιήσει, ήταν εκείνος που επέκρινε ως «λαϊκιστή» τον Νίκο Ανδρουλάκη όσες φορές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το κατέθεσε ως τροπολογία», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Από τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις, στα χείλη του ΠΑΣΟΚ «λεφτόδεντρα».Οι πολίτες έχουν βγάλει εδώ και καιρό τα συμπεράσματα τους», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός ταυτίστηκε με την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως Πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία. Τώρα που και οι αριθμητικοί δείκτες αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, η γύμνια της πολιτικής του είναι πλέον ορατή», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και συμπληρώνει:

«Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητά των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακρημνίζεται, 50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα, οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.

Η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών.

Μια οικονομία δύο ταχυτήτων με διαρκώς διευρυμένες ανισότητες. Ένα τμήμα της κοινωνίας που επωφελείται δυσανάλογα σε αυτή τη συγκυρία. Όσοι κερδίζουν από την αύξηση των τιμών στέγης, την τουριστική άνθιση, τις ολιγοπωλιακές εταιρικές δομές προσωρινά κερδοφορούν. Από την άλλη η πλειοψηφία των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων δεινοπαθεί.

Στην υγεία οι ιδιωτικές δαπάνες παραμένουν οι υψηλότερες στην Ευρώπη, στην εκπαίδευση η παραπαιδεία ανθεί με αποτέλεσμα να οξύνονται οι ανισότητες αντί να δημιουργούνται συνθήκες ίσων ευκαιριών. Στο συνταξιοδοτικό η μη αποκατάσταση των περικοπών του παρελθόντος σε συνδυασμό με την πληθωριστική πίεση, έχει μειώσει την πραγματική αξία των παροχών.

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία μια ανάπτυξη που θα διαχέεται δίκαια για την ευημερία όλων των πολιτών. Μια Ελλάδα για όλους».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Vita.gr
Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Business
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Στον Βόλο 31.05.26

Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Φτηνή παραγωγή 31.05.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Έφη Αλεβίζου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αναστάτωση 31.05.26

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

