Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Ο πρωθυπουργός που στη σημερινή του ανάρτηση κάνει λόγο για δίκαιο αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά που ο ίδιος θα υλοποιήσει, ήταν εκείνος που επέκρινε ως «λαϊκιστή» τον Νίκο Ανδρουλάκη όσες φορές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το κατέθεσε ως τροπολογία», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή. Τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Από τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις, στα χείλη του ΠΑΣΟΚ «λεφτόδεντρα».Οι πολίτες έχουν βγάλει εδώ και καιρό τα συμπεράσματα τους», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός ταυτίστηκε με την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως Πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία. Τώρα που και οι αριθμητικοί δείκτες αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, η γύμνια της πολιτικής του είναι πλέον ορατή», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και συμπληρώνει:

«Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητά των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακρημνίζεται, 50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα, οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.

Η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών.

Μια οικονομία δύο ταχυτήτων με διαρκώς διευρυμένες ανισότητες. Ένα τμήμα της κοινωνίας που επωφελείται δυσανάλογα σε αυτή τη συγκυρία. Όσοι κερδίζουν από την αύξηση των τιμών στέγης, την τουριστική άνθιση, τις ολιγοπωλιακές εταιρικές δομές προσωρινά κερδοφορούν. Από την άλλη η πλειοψηφία των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων δεινοπαθεί.

Στην υγεία οι ιδιωτικές δαπάνες παραμένουν οι υψηλότερες στην Ευρώπη, στην εκπαίδευση η παραπαιδεία ανθεί με αποτέλεσμα να οξύνονται οι ανισότητες αντί να δημιουργούνται συνθήκες ίσων ευκαιριών. Στο συνταξιοδοτικό η μη αποκατάσταση των περικοπών του παρελθόντος σε συνδυασμό με την πληθωριστική πίεση, έχει μειώσει την πραγματική αξία των παροχών.

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική μιας Ελλάδας για λίγους, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται με σχέδιο, συνέπεια και αξιοπιστία μια ανάπτυξη που θα διαχέεται δίκαια για την ευημερία όλων των πολιτών. Μια Ελλάδα για όλους».