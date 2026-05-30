Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 15:36
Ανατροπή αυτοκινήτου στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαΐου 2026, 13:03

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Δικαιωμένοι αισθάνονται στο ΠΑΣΟΚ για τις θέσεις τους αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις αποκλίσεις των μετρήσεων μεταξύ της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Action24, «εμείς δεν φωνάζουμε. Θέσαμε ένα ζήτημα που βασίζεται στην κοινή λογική και το οποίο τελικά δικαιώθηκε. Επισημάναμε ότι δεν είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά μόλις τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: ενώ υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, οι συγκεκριμένες μετρήσεις διενεργήθηκαν νωρίτερα και τελικά δημοσιεύθηκαν» και εξήγησε πως «όταν μια δημοσκόπηση εμφανίζει διαφορά οκτώ μονάδων, αυτό δεν μπορεί να χειραγωγήσει ένα μέρος της κοινής γνώμης ώστε να καταγραφεί αυξημένη η διαφορά σε επόμενες δημοσκοπήσεις; Αναφέρομαι σε εκείνους τους ψηφοφόρους που σκέφτονται ‘εγώ θέλω να συμπορευτώ με αυτόν που έχει πιθανότητες να κερδίσει’. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούνται σε συγκεκριμένη επιλογή, ενώ τελικά η εικόνα που τους δόθηκε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα».

«Απολύτως λογικό να παρατητείται προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων»

Σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να εγκαλεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις, όταν η ίδια, για την ίδια ακριβώς εταιρεία, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του γραφείου Τύπου της, στις 22 Μαΐου του 2022, στην οποία προέβαινε σε δριμύτατη καταγγελία κατά της Real Polls, αναφέροντας ότι τα ευρήματά της είναι κατευθυνόμενα και στηλίτευε τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αντιφατικό η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, όταν η ίδια είχε αντιδράσει πολύ εντονότερα για την ίδια εταιρεία» και επέμενει πως το ΠΑΣΟΚ εκφράζει «την κοινή λογική. Είναι δυνατόν την ίδια περίοδο, μετρημένοι με τα ίδια κριτήρια, η διαφορά να ορίζεται ταυτόχρονα και οκτώ μονάδες και μισή μονάδα; Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

Αναφορικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «προφανώς, όταν ιδρύονται νέα κόμματα με επικεφαλής πρόσωπα γνωστά, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, ή η κα Καρυστιανού, η οποία έλαβε μεγάλη προβολή λόγω της δράσης της, είναι απολύτως λογικό να παρατηρείται μια προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων».

«Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα»

Μιλώντας για την προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν επιζητούμε την προγραμματική αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, την ώρα που το πολιτικό ενδιαφέρον μονοπωλείται επί μία εβδομάδα αποκλειστικά από τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την Πέμπτη συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύνταξη χηρείας, αναμένοντας την απάντηση της κυβέρνησης. Προτείναμε να μην εφαρμοστεί η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, και να γίνει συμψηφισμός μέσω των φορολογικών υποχρεώσεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «χθες, όταν ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του υπενθυμίσαμε ότι πρόκειται για δικό τους νόμο του 2020, τον οποίο χρειάστηκαν έξι χρόνια για να υλοποιήσουν. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επαίρεται για έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020 και φτάνουμε στον Μάιο του 2026 για να δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ότι ‘σε λίγο καιρό θα τεθεί σε λειτουργία’; Ποιος, λοιπόν, ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο;».

«Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές»

«Εκεί θα κριθούμε όλοι», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία».

Τέλος, αναφορικά με τα μεγάλα διακυβεύματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, επισήμανε ότι «τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμα και αφορούν το αν θα συνεχιστεί η παρούσα πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και στερεί από τη χώρα τη δυναμική της ανάπτυξης, οδηγώντας σε ένα σπιράλ οικονομικής και παραγωγικής υστέρησης. Επιπλέον, το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μια ανοιχτή απειλή που υπονομεύει το μέλλον της κοινωνικής συνοχής, ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τη θεσμική ανωμαλία που έχουν προκαλέσει τα σκάνδαλα και οι προσπάθειες συγκάλυψής τους».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η λύση έγκειται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Απαιτείται προστασία των δανειοληπτών και των συντάξεων, καθώς και ουσιαστική αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα το εισόδημα των πολιτών», για να τονίσει πως «αυτά είναι τα διακυβεύματα που θα αναμετρηθούν στις εκλογές. Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές. Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την τσέπη τους και επιλέγουν εκείνον που πιστεύουν ότι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και καλύτερες μέρες».

Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Σύνταξη
Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Με σκληρή ανάρτηση και καρφιά για Predator και διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απευθείας αναθέσεις, εξηγεί η ΕΛΑΣ στον Κυριάκο Πιερρακάκη που δεν κατάλαβε, τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας».

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Σύνταξη
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Champions League 30.05.26

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Σύνταξη
Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Champions League 30.05.26

Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 30.05.26

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Κόσμος 30.05.26

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.05.26

Παρακολουθήστε live στις 17:15 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)
Μπάσκετ 30.05.26

Ο Παναθηναϊκός είχε 13/19 τρίποντα, τον Οσμάν με 29π. κι έτσι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 102-94, έκανε το 2-0 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Σύνταξη
Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Ελλάδα 30.05.26

Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Γεώργιος Μαζιάς
Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Πώς έγινε αυτό; 30.05.26

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Bundesliga 30.05.26

Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Σύνταξη
Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

