Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο 67χρονος που είχε βρεθεί μαχαιρωμένος μέσα σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Ευόσμου.

Δράστης και θύμα φέρεται να ήταν χρήστες ναρκωτικών

Για το άγριο περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου, η Αστυνομία έχει προσήγαγε έναν 37χρονο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 67χρονος κατέληξε σήμερα, Σάββατο, στις 06:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.