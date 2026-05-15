Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 35χρονο έπειτα από καβγά στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα στην οδό Διάκου, στην Κάτω Αχαΐα, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής, λόγω οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και τότε ο 52χρονος έβγαλε μια λάμα μαχαιριού και κάρφωσε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο.

Το θύμα αιμόφυρτο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας” όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον δράστη, που από εκείνη την ώρα εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν και μάλιστα σε έρευνα που έγινε σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη με αίματα.