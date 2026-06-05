Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

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Το υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε και πλήρωσε τα έξοδα για …συμμετοχή σε πολυήμερο διεθνές συνέδριο ιατροδικαστών στην Σόφια της Βουλγαρίας της υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του!

Οι πολιτικοί προϊστάμενοι του υπουργείου της λεωφόρου Μεσογείων ξόδεψαν -όπως αποκαλύπτει το in- δημόσιο χρήμα για να στείλουν σε ένα συνέδριο που αφορούσε τις τελευταίες εξελίξεις στην εξέταση σορών από δολοφονίες, δυστυχήματα κλπ μία υψηλόβαθμη υπάλληλο που ασχολείται με θέματα… λογιστηρίου, πληρωμών, παραστατικών κλπ.

Σπατάλη δημόσιου χρήματος

Σε ένα αναφερόμενο δείγμα αυθαιρεσίας, σπατάλης δημοσίων πόρων για «ταξίδια αναψυχής» υπηρεσιακών παραγόντων χωρίς αιτιολογία, που έρχεται στην συνέχεια κι άλλων μεθοδεύσεων υπευθύνων του υπουργείου Δικαιοσύνης όπως κι άλλων κρατικών υπηρεσιών που ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Με κύριο ενδιαφέρον σε ύποπτη προγραμματική σύμβαση -επίσης στον χώρο της ιατροδικαστικής που αμφισβητείται επιστημονικά κι όχι μόνο- κι όπου προκύπτει ότι υψηλόβαθμα άλλα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεννόηση και με καθηγητές πανεπιστημίων αλλά και με ελεγχόμενες ενέργειες στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) έχουν προχωρήσει σε ψευδείς αναφορές κι όχι μόνο. Προσπαθώντας, σύμφωνα με νομικούς, να αλλοιώσουν γεγονότα και να καλύψουν «φωτογραφικές» συμφωνίες για εξυπηρέτηση συγγενικών προσώπων που καρπούνται μεγάλα ποσά από ευρωπαικά κονδύλια.

Σε μία σειρα νέων στοιχείων που έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες (περιέχονται στον εν εξελίξει φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) για παρασκηνιακές ενέργειες στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης κι άλλων κρατικών λειτουργών για να αλλοιώσουν τα δεδομένα της υπόθεσης. Κι όπου σύντομα θα υπάρχει νέος κύκλος αποκαλύψεων.

Το διάστημα λοιπόν από 25 έως 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Σόφια διεθνές συνέδριο ιατροδικαστικής όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης χρηματοδότησε την παρουσία σε αυτό 11 ατόμων, ανάμεσα στα οποία υπηρεσιακά στελέχη του, τρεις καθηγητές πανεπιστημίων και πέντε ιατροδικαστές.

Κι όπου αναμεσα σε αυτούς , με τριήμερη παραμονή στη Σόφια – ήταν η προαναφερόμενη προισταμένη των …ασχετων οικονομικών υπηρεσιών. Στο έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης με ημερομηνία 20 Μαΐου 2026 καταγράφεται η σχετική συμμετοχή και πλήρωμή εξόδων της εν λόγω υπαλλήλου.

Με το in να υποβάλει -στις 2 Ιουνίου 2026- ερώτημα στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τον λόγο συμμετοχής στο εν λόγω ταξίδι για τις επιστημονικές εξελίξεις στα νεκροτομεία κλπ και της υπευθύνου οικονομικών συναλλαγών του υπουργείου. Κι ουδεμία απάντηση να δίνεται.

To in υπέβαλε σχετικά ερωτήματα σε άλλες κρατικές υπηρεσίες για την συμμετοχή σε τέτοιου είδους επιστημονικό συνέδριο κι υπευθύνων λογιστηρίων υπουργείου και αναφέρθηκαν σε μία «απολύτως αδικαιολόγητη απόφαση».

Ακόμη το υπουργείο Δικαιοσύνης απέφυγε να απάντησει και σε ερώτημα για τα κριτήρια επιλογής και πρόσκλησης στο συνέδριο της Βουλγαρίας των συγκεκριμένων ιατροδικαστών κι όχι ίσως αλλων, με μεγαλύτερη εμπειρία. Χωρίς και πάλι καμιά απόκριση.

Κι όλα αυτά βέβαια στην συνέχεια αιτιάσεων για παράτυπες επιλογές «ημετερων» ιατροδικαστών , κι αναμεσα σε αυτούς κρατικός λειτουργός που υπηρετεί σε κρίσιμη υπηρεσία της Πελοποννησου ενώ έχει κατηγορηθεί για σοβαρα ποινικά αδικήματα κι είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα σε βάρος του.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην ιατροδικαστική

Κύριο ενδιαφέρον φέρεται ότι ήταν για την ελληνική πλεύρα και το υπουργείο Δικαιοσύνης η παρουσίαση σε ένα εκπαιδευτικό workshop (περιορισμένου ενδιαφέροντος) του συνεδρίου στην Σόφια του πειραματικού, φερόμενου ως «διεθνώς πρωτοποριακού» αλλά αμφισβητούμενου έργου της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο των ιατροδικαστών.

Το εργο αυτό που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια κι υλοποιείται από εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιά βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ύστερα κι από αποκαλύψεις του in για δεκάδες προβληματικά σημεία του.

Κι ανάμεσα σε αυτά ότι θεωρείται μη εφαρμόσιμο κι αμφισβητούμενο διεθνώς, ότι βασικός επωφελούμενος είναι στενός συγγενής υπηρεσιακού στελεχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι δεν υπήρξε προsέγγιση για την υλοποίηση του από άλλο εκπαιδευτικό φορέα όπως κι ότι ήδη παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα κλπ.

Σημειώνεται ότι προσφάτως κι ο προαναφερόμενος συγγενής του στελέχους του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει λάβει χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχετική επιστημονική ανάρτηση του παραδέχθηκε ότι στο εν λόγω έργο «παρουσιάζονται σφάλματα που ορίζονται από μια αντικρουόμενη τιμή μιας ιδιότητας της ταξης του 11,1%, ενώ υπάρχει πλήρης παράλειψη ή αποτυχία κατανόησης των καταγεγραμμένων πληροφοριών της ταξης του 13%». Επιπλέον υπάρχει παραδοχή ότι καταγράφονται και σημαντικές «παραισθήσεις» του συστήματος.

Στο εν λόγω συνέδριο στην Βουλγαρία παρουσιάστηκε από καθηγητή του ΠΑΠΕΙ το έργο που διαφημίζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης ως διεθνώς καινοτόμο κι όπου υπήρχε όμως μηδαμινή παρουσία ξένων ιατροδικαστών, ακριβώς λόγω του προβληματισμού που υπάρχει για την χρήση του.

Με την παρουσία στην εν λόγω αίθουσα κυρίως των 4-5 Ελλήνων ιατροδικαστών που είχε καλέσει στην Σόφια το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σημειώνεται ότι κανένα σχετικό δελτίο Τύπου δεν συνέταξε για το συγκεκριμένο ταξίδι στην Βουλγαρία και την παρουσίαση του πολυδιαφημισμένου συστήματος το υπουργείο Δικαιοσύνης, παρ’ ότι σε άλλες περιπτώσεις υπήρχε σειρά αναφορών για άλλες σχετικές ενέργειες των στελεχών του.