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Ακόμη ένας θάνατος κρατουμένου, ο όγδοος μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, καταγράφεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Να σημειωθεί πως το βράδυ της Δευτέρας ένας ακόμη κρατούμενος είχε χάσει την ζωή του.

Από την Κόρινθο ο 72χρονος που έχασε την ζωή του

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο άνδρα με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με το τελευταίο αυτό περιστατικό, ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου φτάνει τους οκτώ μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική παρακολούθηση των εγκλείστων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην επιχείρηση συμμετείχε ειδικό κλιμάκιο που φέρεται να μετέβη στην Πάτρα από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στους ελέγχους και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου του 72χρονου κρατουμένου όσο και για τα αποτελέσματα της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εντός των φυλακών.