Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, μετά από ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 08:01 μεταξύ δύο μοτοσικλετιστών.

Το συμβάν σημειώθηκε επί της οδού Αλφείας.

Οι δύο άνδρες φέρεται να ενεπλάκησαν σε φραστικό επεισόδιο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο ένας από αυτούς τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον άλλο στα πόδια.

Στο δίκυκλο του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Οι Αρχές αναζητούν τον άντρα που πυροβόλησε

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Δράστης και θύμα φέρεται να γνωρίζονταν, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, αξιοποιώντας μαρτυρίες αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.