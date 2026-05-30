Η Κέλι Κέρτις, ηθοποιός, δημιουργός ντοκιμαντέρ και κόρη του Τόνι Κέρτις και της Τζάνετ Λι, απεβίωσε το πρωί του Σαββάτου, 30 Μαίου, όπως ανακοίνωσε η μικρότερη αδελφή της, Τζέιμι Λι Κέρτις.

Ήταν 69 ετών.

Η Κέλι Κέρτις πέθανε «στο σπίτι της. Μέσα στη φύση. Ήσυχα», έγραψε η αδελφή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν η πρώτη μου φίλη. Ήταν εκπληκτικά όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός. Της άρεσε το παιχνίδι Hearts, να συλλέγει χελώνες, αγαπούσε την οικογένειά της, τη φύση, τη μουσική, τα παλαιοπωλεία, τα ταξίδια, το Facebook και το Pokémon Go. Ήταν περήφανη για τις δανέζικες ρίζες της και την ουγγρική εβραϊκή καταγωγή της και ήταν Αμερικανίδα πατριώτισσα».

Πέθανε στο Μπελβιού του Αϊντάχο, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί η αιτία θανάτου.

Η πορεία της ζωής της

Η Κέλι Κέρτις εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο μαζί με την αδελφή της στην ταινία «Trading Places» (1983) και πρωταγωνίστησε στη γερμανική κωμωδία «Magic Sticks» του 1987 και στην ιταλική ταινία τρόμου «The Devil’s Daughter» του 1991, την οποία συνέγραψε Ντάριο Αρτζέντο.

Επίσης, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο ως υπολοχαγός Κάρολιν Πλάμερ στην πρώτη σεζόν της σειράς The Sentinel του UPN (1996-99) και εμφανίστηκε σε επεισόδια σειρών όπως The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Star Trek: Deep Space Nine και Judging Amy.

Γεννημένη στη Σάντα Μόνικα στις 17 Ιουνίου 1956, η Κέλι Λι Κέρτις έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην οθόνη στην ταινία περιπέτειας «The Vikings» (1958), στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι γονείς της.

Αποφοίτησε από το Skidmore College της Νέας Υόρκης με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων το 1972 και εργάστηκε ως χρηματίστρια, ενώ στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στο Lee Strasberg Theatre Institute (ήταν μέλος του The Actors Studio). Το 1982, εμφανίστηκε στο θέατρο στην παράσταση «Say Goodnight, Gracie».

Σκηνοθέτησε επίσης το ντοκιμαντέρ του 2018 «Marby Jets Are Go», που αφορά μια ομάδα στίβου λυκείου στην Αυστραλία, ενώ εργάστηκε ως βοηθός της αδελφής της στις ταινίες «Freaky Friday» (2003), «Christmas With the Kranks» (2004) και «You Again» (2010).

Οι γονείς της παντρεύτηκαν το 1951 και, μετά τη γέννηση της Τζέιμι Λι το 1958, χώρισαν, καθώς η μητέρα της παντρεύτηκε τον χρηματιστή Ρόμπερτ Μπραντ. Έμειναν μαζί μέχρι το θάνατο της Λι το 2004, σε ηλικία 77 ετών.

Ο Μπραντ πέθανε το 2009, σε ηλικία 82 ετών.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter | The Wrap