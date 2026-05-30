Eλένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι για την ανακοίνωση λήξης της εκπομπής μας»

Στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» μίλησε η Ελένη Χατζίδου για το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής στο STAR.

Ελένη Χατζίδου: «Είμαστε στεναχωρημένοι»

«Δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική. Έχουμε έναν μήνα ακόμη. Εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος με τη διάθεσή μας.

Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας για κανέναν λόγο.

Θέλουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στον αέρα, να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή».

«Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι ούτε να πω κάτι διαφορετικό.»

«Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση».

«Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή»

«Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή.

Στεναχωριέμαι για γενικά όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας», συμπληρώνει, επισημαίνοντας:

«Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται αυτό.

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, φεύγω με πάρα πολύ καλές σχέσεις με το STAR, που το ευγνωμονώ και το ευχαριστώ και τους έχω στην καρδιά μου. Οπότε εγώ σκέφτομαι μόνο τα καλά. Πάντα κρατάω μόνο τα θετικά».