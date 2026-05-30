Eλένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι για την ανακοίνωση λήξης της εκπομπής μας»
Η Eλένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου έμαθαν πριν λίγες ημέρες ότι η πρωινή εκπομπή που παρουσιάζουν ολοκληρώνει τον κύκλο της.
- «Ήρθε κατευθείαν πάνω μου» - Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές το Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει του Αγίου Πνεύματος
- Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» μίλησε η Ελένη Χατζίδου για το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής στο STAR.
Ελένη Χατζίδου: «Είμαστε στεναχωρημένοι»
«Δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική. Έχουμε έναν μήνα ακόμη. Εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος με τη διάθεσή μας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας για κανέναν λόγο.
Θέλουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στον αέρα, να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή».
«Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι ούτε να πω κάτι διαφορετικό.»
«Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση».
«Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή»
«Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή.
Στεναχωριέμαι για γενικά όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας», συμπληρώνει, επισημαίνοντας:
«Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται αυτό.
«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, φεύγω με πάρα πολύ καλές σχέσεις με το STAR, που το ευγνωμονώ και το ευχαριστώ και τους έχω στην καρδιά μου. Οπότε εγώ σκέφτομαι μόνο τα καλά. Πάντα κρατάω μόνο τα θετικά».
- Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
- Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
- Eλένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: «Είμαστε στεναχωρημένοι για την ανακοίνωση λήξης της εκπομπής μας»
- Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δεν πάει… μόνος του στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου – Τι υποστήριξε
- Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
- Φωκίδα: Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις