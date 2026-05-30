Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ ήρθε από τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Αργεντινός τεχνικός, γνωστός για τη βαθιά γνώση του στο τακτικό κομμάτι του παιχνιδιού και την έμφαση που δίνει στην ένταση και τη μαχητικότητα, χαρακτήρισε τον επικείμενο τελικό ως έναν πραγματικό «πόλεμο» ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν σταματούν να πιέζουν.

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει η Άρσεναλ όταν τη βλέπει κανείς από την τηλεόραση σε σύγκριση με αυτό που βιώνει ένας αντίπαλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Από την τηλεόραση η Άρσεναλ μοιάζει με μια ομάδα που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Βλέπεις καλή οργάνωση, σωστές κινήσεις και νομίζεις ότι υπάρχουν τρόποι να τη σταματήσεις. Όταν όμως βρεθείς απέναντί της στο γήπεδο καταλαβαίνεις τη διαφορά. Πιέζουν ασταμάτητα και διεκδικούν κάθε μπάλα σαν να είναι η τελευταία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει κάποιος από τον καναπέ του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σιμεόνε υπογράμμισε ότι η μεγάλη δύναμη των Λονδρέζων βρίσκεται στη διαρκή ένταση που βγάζουν στο παιχνίδι τους και στην ικανότητά τους να εξαντλούν τον αντίπαλο μέσα από το πρέσινγκ. Παράλληλα, τόνισε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά, γεγονός που μετατρέπει τον τελικό σε μια αναμέτρηση ακραίας έντασης.

«Θα συναντηθούν δύο ομάδες που πιέζουν σαν θηρία. Η Άρσεναλ δεν σταματά ποτέ να τρέχει και να πιέζει. Η Παρί από την άλλη γνωρίζει πώς να σε πνίγει ψηλά και να σε τιμωρεί αμέσως στις μεταβάσεις. Θα είναι ένας πόλεμος. Μονομαχίες σε κάθε μέτρο του γηπέδου, σώματα που θα πέφτουν συνεχώς στη μάχη, ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι και τεράστια ψυχική δοκιμασία».

Ο Αργεντινός κατέληξε με μια πρόβλεψη που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο των μεγάλων αγώνων: «Θα είναι ένας τελικός γεμάτος πόνο, ένταση και καρδιά. Στο τέλος θα κερδίσει εκείνος που θα παλέψει περισσότερο και θα αντέξει περισσότερο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».

Τα λόγια του Σιμεόνε έρχονται να ενισχύσουν την άποψη πολλών αναλυτών ότι ο φετινός τελικός ίσως δεν κριθεί τόσο από την ατομική ποιότητα των μεγάλων αστέρων όσο από τη φυσική αντοχή, τη νοοτροπία και την ικανότητα των δύο ομάδων να διαχειριστούν την πίεση ενός αγώνα που μπορεί να κρίνει μια ολόκληρη σεζόν.