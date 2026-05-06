Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06 Μαΐου 2026, 10:26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Έχει ακούσει πολλά για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του κατά καιρούς, ωστόσο η αλήθεια παραμένει μία και αδιαπραγμάτευτη για τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο «Τσόλο» είναι ένας γνήσιος… παντελονάτος ποδοσφαιράνθρωπος και φροντίζει να το θυμίζει σε κάθε ευκαιρία. Όπως ακριβώς έκανε και μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο από την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης. Το 1-0 στο Emirates έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League και άφησε τους «ροχιμπλάνκος» έξω από κάθε φετινό στόχο τους.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Μαδριλένοι διαμαρτυρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις για τις αποφάσεις του Γερμανού διαιτητή, Ντάνιελ Ζίμπερτ, όπως σε δύο περιπτώσεις για πέναλτι, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Καλαφιόρι πάνω στον Γκριεζμάν στο 56′. Ωστόσο, ο Σιμεόνε αρνήθηκε να ανοίξει κουβέντα για τη διαιτησία, λέγοντας με σαφήνεια πως η Άρσεναλ προκρίθηκε επειδή το άξιζε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και όχι επειδή είχε σφυρίγματα υπέρ της.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε:

«Δεν θα επικεντρωθώ σε κάτι απλό όπως το περιστατικό με τον Γκριεζμάν. Είναι προφανές, ήταν φάουλ. Ο διαιτητής είπε ότι υπήρξε φάουλ νωρίτερα από τον Μαρκ (Πουμπίλ) σε έναν από τους παίκτες τους. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θα ήταν μια δικαιολογία και δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες. Λοιπόν, αν αποκλειστήκαμε, είναι επειδή οι αντίπαλοί μας άξιζαν να προκριθούν, άδραξαν τη μεγάλη τους ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και την αξιοποίησαν», ανέφερε ο Αργεντινός τεχνικός.

Επιπλέον, ο «Τσόσο» εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση για την προσπάθεια της ομάδας του, λέγοντας πως αισθάνεται περήφανος για τους παίκτες του που «έδωσαν τα πάντα» και στους δύο αγώνες: «Φτάσαμε σε ένα σημείο που κανείς δεν φανταζόταν, να αγωνιζόμαστε με μια ομάδα με απίστευτη οικονομική δύναμη. Νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εκεί που είμαι. Στην προετοιμασία, όταν παρουσιάστηκε η ομάδα, είπα ότι θα αγωνιστούμε. Και αγωνιστήκαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, αλλά έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν είναι εύκολο να φτάσεις. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να ευχαριστήσουμε αυτούς τους παίκτες για αυτό που έκαναν».

Xρηματιστήριο Αθηνών
