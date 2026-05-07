Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε στο γήπεδο όπου κατέκτησε πέρσι το Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της εφετινής διοργάνωσης!

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν στο Μόναχο και πέρασε στον μεγάλο τελικό, όπου την περιμένει η Άρσεναλ, εκμεταλλευόμενη το εντυπωσιακό υπέρ της 5-4 στον πρώτο αγώνα στη Γαλλία.

Πότε θα γίνει ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη και συγκεκριμένα στην Πούσκας Αρένα.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας και όχι 22:00, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.