Ισθμός: Πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μία 15χρονη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα νερά του Ισθμού Κορίνθου προσπαθούν να εξακριβώσουν οι Αρχές, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την τραγική υπόθεση της 17χρονης που είχε εντοπιστεί νεκρή στον Ισθμό.

Σύμφωνα με korinthostv.gr, περαστικός είδε τη νεαρή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού, κοντά στα πρανή, και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, καθώς και στελέχη του Λιμενικού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις της. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και να τη καθοδηγήσουν προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η ανήλικη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στη βυθιζόμενη γέφυρα στα Ίσθμια, όπου αστυνομικοί και λιμενικοί κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραυματισμό στην πλάτη.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε σημειωθεί στις 17 Απριλίου 2026, όταν μία 17χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην είσοδο της Διώρυγας, στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη λέγοντας στους γονείς της ότι πήγαινε στο φροντιστήριο στο Μαρούσι. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή της, με την οικογένειά της να αναφέρει πως αντιμετώπιζε έντονη ψυχολογική πίεση.