Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Σε αυτοχειρία αποδίδεται ο θάνατος της 17χρονης μαθήτριας που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες λίγο πριν τις 8 το βράδυ από το σπίτι της στο Ψυχικό για να πάει στο φροντιστήριο στο Μαρούσι και από τότε τα ίχνη της χάθηκαν.

Το σημείωμα

Η μητέρα της προσήλθε στο ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού στη 1 μετά τα μεσάνυχτα και δήλωσε την εξαφάνισή της λέγοντας ότι η κόρη της είχε πεσμένη ψυχολογία. Ωστόσο όπως είπε αυτό που την είχε θορυβήσει περισσότερο ήταν το σημείωμα που βρήκε από την κόρη της εκφράζοντας υπόνοιες ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το γεγονός ότι όλες αυτές τις ώρες η 17χρονη δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν φίλο της ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο αν και είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο έδειχνε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει.

Το κινητό τηλέφωνο

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες από την Ελληνική Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες. Η πρώτη κίνηση ήταν να ελεγχθεί το σημείο που δίνει στίγμα το κινητό τηλέφωνο της 17χρονης ωστόσο φαίνεται ότι είχε κλειστό.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής για μία και μοναδική φορά το στίγμα του κινητού εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Από την έρευνα φαίνεται η 17χρονη να πήγε από το Ψυχικό στα ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί με λεωφορείο να έφτασε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Το πρωί, ένας εργάτης εντόπισε μία σορό να επιπλέει και αμέσως κάλεσε τις Αρχές. Ο πατέρας και η μητέρα της κλήθηκαν για να την αναγνωρίσουν όπως και έγινε.