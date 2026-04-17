Κόρινθος: Σοκ με σορό κοπέλας 18-19 ετών που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα
Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.
Σορός μίας νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου σήμερα Παρασκευή το πρωί.
Σε κοπέλα 18-19 ετών ανήκει η σορός που βρέθηκε
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας περίπου 18-19 ετών, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.
Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.
Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.
