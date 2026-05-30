Η απόλυτη «μάχη» για τον πρωταθλητή Ευρώπης – Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον τελικό του Champions League

H «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη είναι το γήπεδο που απόψε (30/5-19:00) θα φιλοξενήσει Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, με φόντο το τρόπαιο του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο, την περασμένη σεζόν, αναζητά -σε ένα τρίτο της τελικό-να γίνει…Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τελικούς (σ.σ: οι Μαδριλένοι τελευταία ομάδα που το κατάφεραν το 2018).

Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαία ραντεβού, έχοντας μόλις κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της στην Premier League μετά από δύο δεκαετίες.

Πλέον, οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους την απόλυτη πρόκληση: Θα κάνει η Παρί το back-to-back ή η Άρσεναλ θα κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πιθανές συνθέσεις στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Γουίλιαν Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια

Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Γκιόκερες, Τροσάρ

Διαιτητής: Ο 42χρονος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League, πρώτος του σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA