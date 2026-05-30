Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Η απόλυτη «μάχη» για τον πρωταθλητή Ευρώπης – Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον τελικό του Champions League
Champions League 30 Μαΐου 2026

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ κοντράρονται απόψε (30/5, 19:00) στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

H «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη είναι το γήπεδο που απόψε (30/5-19:00) θα φιλοξενήσει Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, με φόντο το τρόπαιο του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο, την περασμένη σεζόν, αναζητά -σε ένα τρίτο της τελικό-να γίνει…Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τελικούς (σ.σ: οι Μαδριλένοι τελευταία ομάδα που το κατάφεραν το 2018).

Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαία ραντεβού, έχοντας μόλις κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της στην Premier League μετά από δύο δεκαετίες.

Πλέον, οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους την απόλυτη πρόκληση: Θα κάνει η Παρί το back-to-back ή η Άρσεναλ θα κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πιθανές συνθέσεις στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Γουίλιαν Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια

Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Γκιόκερες, Τροσάρ

Διαιτητής: Ο 42χρονος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League, πρώτος του σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Champions League 30.05.26

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 30.05.26

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Κρήτη 30.05.26

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

