Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται ήδη σε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως το βράδυ του Σαββάτου μπορεί να μετατραπεί σε ιστορικό ορόσημο για ολόκληρη την Premier League. Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και αν κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών της ιστορίας της, τότε η Αγγλία θα γίνει μόλις η δεύτερη λίγκα που καταφέρνει να σηκώσει και τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Η Premier League έχει ήδη πανηγυρίσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους μέσα στη σεζόν. Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, ενώ η Κρίσταλ Πάλας έφτασε μέχρι την κορυφή του Conference League, επιβεβαιώνοντας τη συνολική κυριαρχία των αγγλικών συλλόγων στις διοργανώσεις της UEFA. Το μόνο που απομένει πλέον είναι το μεγάλο τρόπαιο του Champions League, εκεί όπου η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα καλείται να ολοκληρώσει ένα ανεπανάληπτο κατόρθωμα.

Μέχρι σήμερα, μόνο η θρυλική Serie A της σεζόν 1989-90 είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο. Εκείνη τη χρονιά η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών νικώντας τη Μπενφίκα στον τελικό της Βιέννης, η Σαμπντόρια πήρε το Κύπελλο Κυπελλούχων και η Γιουβέντους κατέκτησε το Κύπελλο UEFA απέναντι στη Φιορεντίνα σε έναν αμιγώς ιταλικό τελικό. Ήταν η εποχή της απόλυτης ιταλικής κυριαρχίας στην Ευρώπη, με τη Serie A να θεωρείται τότε το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία να μπει στο ίδιο κλειστό κλαμπ ποδοσφαιρικής υπεροχής. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με οικονομικές υπερδυνάμεις από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία να διεκδικούν σταθερά τις κορυφές.

Η Άρσεναλ δεν παίζει μόνο για το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Παίζει και για την επιβεβαίωση της νέας εποχής του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι Λονδρέζοι επέστρεψαν φέτος στην κορυφή της Premier League έπειτα από 22 χρόνια, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα. Ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να μεταμορφώσει τους «κανονιέρηδες» σε μια από τις πιο σταθερές και σύγχρονες ομάδες της Ευρώπης, χτίζοντας ένα σύνολο με ένταση, ταχύτητα, πειθαρχία και προσωπικότητα.

Η φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή της Άρσεναλ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ομάδα του Αρτέτα έφτασε στον τελικό αποκλείοντας κορυφαίους αντιπάλους και παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση. Παράλληλα, οι «κανονιέρηδες» κουβαλούν και το ψυχολογικό βάρος μιας ιστορικής εκκρεμότητας, καθώς το μοναδικό προηγούμενο παρουσίας τους σε τελικό Champions League ήταν το 2006, όταν είχαν ηττηθεί από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι.

Απέναντί τους θα βρουν μια Παρί Σεν Ζερμέν που πλέον δεν θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων ετών. Οι Γάλλοι είναι οι κάτοχοι του τροπαίου και διεκδικούν το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της ιστορίας τους. Με παίκτες υψηλής ποιότητας και αγωνιστική ωριμότητα, η Παρί θέλει να επιβεβαιώσει ότι έχει εξελιχθεί σε μόνιμη ευρωπαϊκή δύναμη.

Η σημασία του τελικού, πάντως, ξεπερνά τα όρια των δύο συλλόγων. Σε ολόκληρη την Αγγλία αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία εθνικής ποδοσφαιρικής επιβεβαίωσης. Η Premier League είναι εδώ και χρόνια το πλουσιότερο και εμπορικότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, όμως συχνά δεχόταν κριτική ότι η οικονομική της δύναμη δεν μεταφράζεται πάντα σε συνολική ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η φετινή σεζόν δείχνει να αλλάζει την εικόνα.

Η παρουσία αγγλικών ομάδων σε όλους τους μεγάλους τελικούς της UEFA υπογραμμίζει το βάθος, την ποιότητα και τη δυναμική του πρωταθλήματος. Δεν πρόκειται απλώς για επιτυχία των παραδοσιακών «γιγάντων». Η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και η ευρωπαϊκή πορεία της Κρίσταλ Πάλας αποδεικνύουν ότι πλέον η ανταγωνιστικότητα της Premier League απλώνεται σε όλο το εύρος της βαθμολογίας.

Ακόμη κι έτσι, η ιστορική σύγκριση με την Ιταλία του 1990 είναι αναπόφευκτη. Εκείνη η Serie A θεωρείται από πολλούς η ισχυρότερη λίγκα όλων των εποχών, με ρόστερ γεμάτα θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Ράικαρντ και Γκούλιτ, η Γιουβέντους του Μπάτζιο και η Σαμπντόρια των Βιάλι και Μαντσίνι είχαν μετατρέψει το ιταλικό ποδόσφαιρο σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σημερινή Premier League επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της ιστορική ταυτότητα. Με διαφορετικό μοντέλο, διαφορετική ταχύτητα παιχνιδιού και τεράστια οικονομική επιρροή, το αγγλικό ποδόσφαιρο διεκδικεί πλέον ανοιχτά τον τίτλο της πιο επιδραστικής δύναμης στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή.

Όλα, λοιπόν, οδηγούν στο βράδυ του Σαββάτου στη Βουδαπέστη (19:00, MEGA TV). Εκεί όπου η Άρσεναλ δεν θα αγωνιστεί μόνο για το τρόπαιο του Champions League, αλλά και για μια θέση στην ιστορία ολόκληρης της Premier League. Αν οι «κανονιέρηδες» τα καταφέρουν, τότε η σεζόν 2025-26 θα καταγραφεί ως μία από τις πιο θριαμβευτικές χρονιές που γνώρισε ποτέ το αγγλικό ποδόσφαιρο.