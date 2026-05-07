Παράπονα του Κομπανί για τη διαιτησία: «Πολλές αποφάσεις εναντίον μας»

Η Μπάγερν Μονάχου αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Champions League, μετά την ισοπαλία 1–1 με την Παρί Σεν Ζερμέν στην Allianz Arena. Το αποτέλεσμα έστειλε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στον τελικό με συνολικό σκορ 6–5, με τον τεχνικό της βαυαρική ομάδας, Βενσάν Κομπανί να έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Το ματς στιγματίστηκε από τη φάση στην οποία ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερν, όταν η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ζοάο Νέβες.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του CBS μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Βέλγος προπονητής των γηπεδούχων Βενσάν Κομπανί, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαιτησία.

«Η δουλειά μου είναι να αναλύω τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Μπάγερν Μονάχου, αλλά γιατί δεν είναι κόκκινη κάρτα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι πέναλτι στο Παρίσι αλλά δεν είναι πέναλτι εδώ; Καταλαβαίνω τους κανόνες, οπότε καταλαβαίνω, ξέρετε, σαν να το κλωτσάει ο δικός σου παίκτης, αλλά το χέρι είναι σαν να χτυπάει κάπου στον αέρα πάνω από το δικό του, πάνω από το κεφάλι του, ενώ στη δική μας περίπτωση πηγαίνει σαφώς στο σώμα και μετά πηγαίνει στο χέρι και όλοι όσοι έχουν παίξει το παιχνίδι ξέρουν ότι είναι αδύνατο να κάνουν οτιδήποτε».

Ο Βέλγος τεχνικός Βενσάν Κομπανί μίλησε επίσης για το συναισθηματικό βάρος της απώλειας ενός αγώνα λόγω εξωτερικών παραγόντων και όχι εξαιτίας της απόδοσης των παικτών του.

«Νομίζω ότι καταφέραμε να σεβαστούμε το επίπεδο του αντιπάλου που παίξαμε. Όταν τα παιχνίδια είναι τόσο δύσκολα, όταν οι παίκτες δίνουν τόση ενέργεια για να πετύχουν αυτόν τον στόχο και συνολικά όταν τα πάνε τόσο καλά, τουλάχιστον αν χάσεις, ας είναι από δικό σου λάθος. Αλλά ένιωθα ότι υπήρχε ένα χέρι που έγερνε πάντα προς τη λάθος πλευρά για εμάς».

Ο προπονητής της Μπάγερν ανέλυσε περαιτέρω τα μικρά περιθώρια που έκριναν την ισοπαλία, υπονοώντας ότι ο διαιτητής δεν είδε τις σαφείς παραβάσεις των αντιπάλων του.

«Ήμασταν καλύτεροι σε ορισμένες στιγμές, και σε άλλες στιγμές ήταν καλύτεροι αυτοί. Ήμασταν σε παρόμοιο επίπεδο. Η ποιότητα των παικτών θα κρίνει τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά και τις αποφάσεις. Τίποτα δεν πήγε προς όφελός μας, αν κοιτάξετε τις αμφιλεγόμενες στιγμές, πάντα πήγαιναν εναντίον μας. Είδα μια κόκκινη κάρτα και ένα πέναλτι απόψε, αλλά ο διαιτητής όχι. Ξέρω τους κανόνες, και ότι η μπάλα ήρθε από τον δικό του παίκτη, αλλά έλα τώρα… από τα 10 μέτρα με το χέρι σου πάνω από το κεφάλι σου;».

Παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού, ο Κομπανί διατήρησε τον σεβασμό του για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

🚨🗣️ Vincent Kompany: «Why is it NOT a red card?… It felt like there was a hand that tilted it to the wrong side for us.» pic.twitter.com/NqhaAhrTzB — EuroFoot (@eurofootcom) May 7, 2026

«Αυτό δεν μειώνει την ποιότητα της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια. Ήμασταν άτυχοι, επειδή ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κάθε φορά που τους αντιμετωπίζουμε, νιώθουμε σαν να είμαστε τόσο κοντά», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Μπάγερν θα είχε κερδίσει το παιχνίδι «με λίγη τύχη».