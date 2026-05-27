Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κλίμα οδύνης η ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Το απόγευμα της Τετάρτης και μέσα σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή της.

Τραγικές φιγούρες η οικογένεια της αγαπημένης γυμνάστριας και πρώην μοντέλου, με τον Τραϊνό Δέλλα, την κόρη τους Βικτώρια και τη μητέρα της να μην μπορούν να κρύψουν τα συγκίνησή τους και να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Το μεσημέρι της Τετάρτης είχε πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με τους επικήδειους του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και της κόρης τους να συγκλονίζουν.

Τραϊανός Δέλλας: «Ήσουν άγγελος, πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου»

«Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

«’Άγγελέ μου, αγάπη μου’, έτσι με έλεγες παντού», είπε ο Τραϊανός Δέλλας. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ».

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα ‘μωρό μου’, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο.

»Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστήρευτα και ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου, πάντα ήσουν η προτεραιότητά μου, κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα.

»Τα ‘σ’ αγαπώ’ που σου έχω πει είναι πολύ λίγα γι’ αυτό που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα ‘μη φοβάσαι’, κάθε φορά, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια, όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν πολύ μεγάλα.

Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα. Πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου.

Αλλά, όπου και να είσαι, να ξέρει πως η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τραϊανός Δέλλας

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ, για να είστε εδώ για τη Γωγώ, κάτι σας έχει δώσει.

»Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε, εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε. Αφήνει πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, το παιδί μας, που θα συνεχίσει το έργο της».

Βικτώρια Δέλλα: «Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Εξίσσου συγκινητικά ήταν τα λόγια της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετώντας την πολυαγαπημένη μητέρα της:

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει.

Ήταν πάνω απ’ όλα μία μοναδική μαμά. Μαμά με έμαθες να αγαπάω. Μου έμαθες τι σημαίνει να έχω αξίες. Να μην είμαι κακομαθημένη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα κολλητή μου.

Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου.

Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».