Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Ελλάδα 27 Μαΐου 2026, 17:10

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Στα ίχνη σπείρας που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς βίλες στην Αττική έφτασε η Αστυνομία με την ταυτοποίηση 4 μελών και την εξιχνίαση τουλάχιστον μίας κλοπής με λεία 1,5 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό της συμμορίας ήταν η διεθνής δράση της σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική στο πλαίσιο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού» όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 4 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

«Εγκληματικός τουρισμός»

Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για περιπτώσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, καθώς και για μία 23χρονη ημεδαπή, η οποία είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προέκυψε ότι οι δράστες τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ταξίδευαν και διέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), ενώ όπως αναφέρεται από την ΕΛ.ΑΣ. από την ανάλυση των προανακριτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας «εγκληματικός τουρισμός».

Πώς δρούσε η σπείρα

Πιο αναλυτικά, για την εξυπηρέτηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας, είχαν εξοπλιστεί με νοικιασμένα οχήματα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και με πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια κ.λπ. για την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους, ενώ ορισμένοι διέμειναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Περαιτέρω, τα μέλη της οργάνωσης, εισέρχονταν στην Ελλάδα μέσω πτήσεων από Ευρωπαϊκές Χώρες του χώρου Schengen, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να ελεγχθούν κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, στην οργάνωση συμμετείχαν και άτομα τα οποία διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και τα οποία καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη παρέχοντας τους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.

Προς την ίδια κατεύθυνση, εφοδιάζονταν με πλαστογραφημένα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς και την ενοικίαση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, με τα οποία κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, επιτηρώντας οικίες και εντοπίζοντας τον στόχο τους. Ακολούθως, προσέγγιζαν πεζή τις οικίες-στόχους και αφού επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα, αποκτούσαν πρόσβαση σε γειτονικές οικίες και από εκεί αναρριχούνταν, προκειμένου να φτάσουν στην οικία-στόχο. Εκεί, έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Στη συνέχεια, ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν τιμαλφή όπως πολύτιμα ρολόγια, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργαζόταν η οργάνωση.

Σημειώνεται ότι, κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία μίσθωναν σε ονόματα τρίτων προσώπων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μέσων μεταφοράς.

Ο ρόλος του αρχηγού

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν ευρήματα που καταδεικνύουν την ανωτέρω εγκληματική δράση, όπως πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, πλήθος εγγράφων αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

Η κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής, έχει εξιχνιασθεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής που διαπράχθηκε σε οικία την 13-12-2025 στην Αττική, με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο, με το συνολικό παράνομο χρηματικό όφελος να ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ. Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δράστες άρπαξαν μεταξύ άλλων πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας

Λόγω εργασιών, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τις επόμενες ημέρες. Στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου και στη λεωφόρο Συγγρού 2 και 3 Ιουνίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four

Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν

Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - «Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί» - Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για το ζήτημα του Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού

Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για το «μνημόνιο κατανόησης» Τεχεράνης και Ουάσινγκτον - «Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν» - Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

