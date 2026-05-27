To 5άστερο Lyo Boutique Hotel and Suites στη Μύκονο γιόρτασε την επιστροφή του

Το 5 αστέρων Lyo Boutique Hotel and Suites γιόρτασε την επιστροφή του στη Μυκονιάτικη φιλοξενία με ένα exclusive cocktail event, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

Χτισμένο πάνω από την εμβληματική παραλία του Super Paradise, προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, σε ένα τοπίο όπου η κυκλαδίτικη αισθητική συναντά τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε επτά κτηριακούς όγκους και διαθέτει 50 δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την αρμονική σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Οι δύο εμβληματικές πισίνες, διαμορφωμένες σε διαφορετικά επίπεδα, το lounge bar, η πανοραμική θέα στο Αιγαίο και το χαρακτηριστικό λευκό αρμυρίκι συνθέτουν ένα ξεχωριστό σκηνικό φιλοξενίας και χαλάρωσης.

Στον χώρο βρίσκεται και το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, το οποίο χτίστηκε το 1990 και λειτουργεί κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου προς τιμήν της Αγίας, προσδίδοντας στο ξενοδοχείο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα παράδοσης και τοπικής ταυτότητας.

Το Lyo Boutique Hotel and Suites ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο φιλοξενίας στη Μύκονο, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μια εμπειρία που συνδυάζει διακριτική πολυτέλεια, αυθεντικότητα και τη μοναδική ενέργεια του νησιού.

Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο GNB Architects, σε συνεργασία με τη Studio ASH και τον Γιάννη Παναγόπουλο για τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων, ενώ το architecture landscape design επιμελήθηκε η Μαρία Βλάχου.