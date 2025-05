Φρανκ Σινάντρα, Ουίνστολ Τσόρτσιλ, Beatles – Η ιστορία του ξενοδοχείου Waldorf Astoria στη ΝΥ αρχίζει το 1900

O Conrad Hilton αποκάλεσε το πολυτελές ξενοδοχείο στην Park Avenue μεταξύ της 49ης και της 50ης οδού στο Midtown Manhattan το «Πιο Μεγαλεπήβολο Όλων», μια φράση που έγραψε σε μια φωτογραφία του Waldorf που διατηρούσε κάτω από το τζάμι στο γραφείο του για δεκαετίες.

Ο υπερθετικός χαρακτηρισμός ήταν κατάλληλος και ακριβής. «Όποιος ήθελε να κάνει μια δήλωση και να διασφαλίσει ότι θα δημοσιοποιηθεί, θα το έκανε στο Waldorf» λέει ο David Freeland, συγγραφέας του American Hotel: The Waldorf-Astoria and the Making of a Century.

«Ήταν σε μεγάλο βαθμό μια σκηνή για την πόλη και το έθνος». «Σήμερα», προσθέτει ο Freeland, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα ξενοδοχείο με τέτοια επιρροή».

Κοινοτικοί ηγέτες οι ξενοδόχοι

Αλλά στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1900, οι διευθυντές των ξενοδοχείων θεωρούσαν τους εαυτούς τους κοινωνικούς ηγέτες. «Τα ξενοδοχεία, κατά την άποψή τους, ήταν σπουδαία κοινοτικά κέντρα.

»Πιστεύω ότι αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο το Waldorf, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο της χώρας και αυτό στο οποίο όλα τα άλλα ξενοδοχεία προσέβλεπαν για καθοδήγηση και έμπνευση, είχε τη μεγαλύτερη συμβολή του».

Κλειστό από το 2017, το ανακαινισμένο Waldorf Astoria New York αναμένεται να επαναλειτουργήσει αυτή την άνοιξη, μετά από μια πολυετή προσπάθεια αποκατάστασης με επικεφαλής τους αρχιτέκτονες Skidmore, Owings & Merrill και τον σχεδιαστή εσωτερικών χώρων Pierre-Yves Rochon.

Ο Τζον Τζέικομπ Άστορ IV, ο οποίος πέθανε στον Τιτανικό, είχε πράγματι βοηθήσει στην κατασκευή του ξενοδοχείου Astoria, το οποίο αργότερα έγινε μέρος του Waldorf-Astoria

Εκεί γράφτηκε μέρος της Ιστορίας των ΗΠΑ

Το ανανεωμένο κτίριο θα προσφέρει 375 δωμάτια ξενοδοχείου και 372 κατοικίες που θα κυμαίνονται από στούντιο έως τέσσερα υπνοδωμάτια.

Πολλά από τα διάσημα δωμάτια όπου γράφτηκε η ιστορία, όπως το Grand Ballroom, το Jade Room, το Astor Salon, το Basildon Room και ο Silver Corridor, έχουν εκσυγχρονιστεί για το μέλλον, ενώ εξακολουθούν να αναδεικνύουν τις αρχικές λεπτομέρειες Art Deco.

Το Smithsonian Magazine κατέγραψε οκτώ ιστορικά γεγονότα (άλλα φωτεινά κι άλλα σκοτεινά) που συνέβησαν στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Οι πρώτες ακροάσεις του Τιτανικού για τη Γερουσία

Μετά τη βύθιση του Τιτανικού στις 15 Απριλίου 1912, μια ειδική υποεπιτροπή της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας πραγματοποίησε ακροάσεις για να συζητήσει τα αίτια της καταστροφής και πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν μελλοντικές τραγωδίες. Η πρώτη από αυτές τις ακροάσεις πραγματοποιήθηκε στο αρχικό Waldorf, το οποίο άνοιξε το 1893 στη θέση του σημερινού Empire State Building και έκλεισε το 1929 για να μεταφερθεί στη σημερινή του θέση στην Park Avenue.

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις 19 Απριλίου 1912, «συνολικά 82 μάρτυρες κατέθεσαν σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τους πάγους που αγνοήθηκαν, τον ανεπαρκή αριθμό σωστικών λέμβων, την ταχύτητα του πλοίου, την αποτυχία των κοντινών πλοίων να ανταποκριθούν στις κλήσεις κινδύνου του Τιτανικού και τη μεταχείριση των επιβατών διαφορετικών κατηγοριών», σύμφωνα με τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζον Τζέικομπ Άστορ IV, ο οποίος πέθανε στον Τιτανικό, είχε πράγματι βοηθήσει στην κατασκευή του ξενοδοχείου Astoria, το οποίο αργότερα έγινε μέρος του Waldorf-Astoria. Μετά από μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, οι ακροάσεις μεταφέρθηκαν στην Ουάσινγκτον. Τελικά, η επιτροπή τύπωσε το συμπέρασμά της σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο σε μια έκθεση με τίτλο «Καταστροφή του Τιτανικού».

Η υπηρεσία δωματίου παρέδιδε καθημερινά μια κανάτα με μαρτίνι. Τα δαχτυλίδια από τα ποτήρια του Πόρτερ για τα ποτά φαίνονται ακόμα στο πιάνο, γράφει ο Φρανκ Φάρελ στο βιβλίο του The Greatest of Them All

Κατοικίες του Κόουλ Πόρτερ – και αργότερα του Φρανκ Σινάτρα

Εκτός από ξενοδοχείο για επισκέπτες που έκαναν διακοπές ή είχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις, το Waldorf-Astoria αποτελούσε κατοικία για πλούσιους ιδιώτες τη δεκαετία του 1900. Ο τραγουδοποιός Κόουλ Πόρτερ μετακόμισε στο Waldorf Towers στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Στη σουίτα των δέκα δωματίων του στον 33ο όροφο, τοποθέτησε ένα πιάνο Steinway που ονόμαζε «High Society». «Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του Κόουλ Πόρτερ, γεγονός που έδωσε τον τόνο στο Waldorf στα μέσα του 20ού αιώνα», λέει ο ιστορικός Mark Young.

Η υπηρεσία δωματίου παρέδιδε καθημερινά μια κανάτα με μαρτίνι. Τα δαχτυλίδια από τα ποτήρια του Πόρτερ για τα ποτά φαίνονται ακόμα στο πιάνο, γράφει ο Φρανκ Φάρελ στο βιβλίο του The Greatest of Them All. Όταν το ξενοδοχείο ανοίξει ξανά την άνοιξη, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν το πιάνο στο λόμπι.

Ο Πόρτερ πέθανε το 1964, και 15 χρόνια αργότερα, ο Φρανκ Σινάτρα μετακόμισε στην ίδια κατοικία που ο Πόρτερ κάποτε αποκαλούσε «ένα όνειρο ομορφιάς». Ο Ol’ Blue Eyes έζησε, επίσης, εκεί μέχρι το 1988.

Ο Τσόρτσιλ εκφώνησε μια δεύτερη ομιλία στο Waldorf-Astoria και, μαζί, οι δύο ομιλίες μπορούν να θεωρηθούν προάγγελοι του επερχόμενου Ψυχρού Πολέμου

Ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ

Στις 15 Μαρτίου 1946, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ουίνστον Τσόρτσιλ έφτασε στο Waldorf-Astoria της Νέας Υόρκης, έχοντας πρόσφατα εκφωνήσει την πιο διάσημη ομιλία του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «Τα νήματα της ειρήνης», στο Westminster College στο Φούλτον του Μιζούρι, όπου, μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν, επινόησε τον όρο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» αναφερόμενος στις κομμουνιστικές χώρες, εξηγεί η Freeland.

Ο Τσόρτσιλ εκφώνησε μια δεύτερη ομιλία στο Waldorf-Astoria και, μαζί, οι δύο ομιλίες μπορούν να θεωρηθούν προάγγελοι του επερχόμενου Ψυχρού Πολέμου, ο οποίος έφερε αντιμέτωπες τις ΗΠΑ και τον καπιταλισμό με τις σοβιετικές κομμουνιστικές ιδεολογίες.

Εκείνη την εποχή, πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι η Σοβιετική Ένωση θα συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ. «Δεν επιθυμώ να αποσύρω ή να τροποποιήσω ούτε μία λέξη», είπε ο Τσόρτσιλ στο Γουόλντορφ. «Ένιωσα ότι ήταν απαραίτητο για κάποιον σε ανεπίσημη θέση να μιλήσει με συγκλονιστικούς όρους για τη σημερινή κατάσταση του κόσμου».

Η «Διακήρυξη του Waldorf»

Στις 25 Νοεμβρίου 1947 πραγματοποιήθηκε στο Waldorf μια κλειστή συνάντηση με τους επικεφαλής των κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων ο Έρικ Τζόνστον, πρόεδρος της Motion Picture Association of America, και παραγωγοί ταινιών από τις Columbia Pictures, 20th Century Fox, Paramount Pictures και Warner Brothers.

Εκεί, δημιούργησαν τη λεγόμενη Διακήρυξη του Waldorf, απαγορεύοντας τη δράση στους «Δέκα του Χόλιγουντ» – δέκα παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους «ύποπτους για κομμουνιστικές σχέσεις», που αρνούνταν να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι επικεφαλής των στούντιο δημιούργησαν επίσης μια μαύρη λίστα του Χόλιγουντ, η οποία έλεγε ότι όποιος συνδέεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να εργαστεί στην κινηματογραφική βιομηχανία. «Η Διακήρυξη υπαγόρευε ότι τα στούντιο δεν θα προσλάμβαναν εν γνώσει τους κανέναν με εικαζόμενες κομμουνιστικές συμπάθειες και οδήγησε στη διαβόητη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ, η οποία κατέστρεψε πολλές καριέρες» λέει ο Freeland.

Η πρώτη τελετή απονομής των βραβείων Tony

Η πρώτη τελετή απονομής των βραβείων Tony της Αμερικανικής Πτέρυγας Θεάτρου πραγματοποιήθηκε σε δείπνο στην αίθουσα Grand Ballroom του Waldorf-Astoria στις 6 Απριλίου 1947.

Η παράσταση της Κυριακής του Πάσχα πήρε το όνομά της από την Antoinette Perry (Αντουανέτ Πέρι), ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και ηγέτιδα εν καιρώ πολέμου που είχε πεθάνει πρόσφατα. Τα βραβεία πήραν το όνομά τους από την Perry λόγω της ισόβιας ενασχόλησής της με το θέατρο, από τη σκηνοθεσία 17 παραστάσεων του Μπρόντγουεϊ μέχρι την ενθάρρυνση νέων ηθοποιών.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών των βραβείων Tony, οι νικητές έπαιρναν έναν πάπυρο, ένα κλιπ για χρήματα και έναν αναπτήρα (για τους άνδρες) ή ένα compact (για τις γυναίκες). Αλλά από το 1949, όλοι οι νικητές των βραβείων έλαβαν ένα μετάλλιο δύο όψεων που περιστρεφόταν σε μια βάση.

Αρχικά, η μία πλευρά είχε τις μάσκες της κωμωδίας και της τραγωδίας και η άλλη ένα πορτρέτο της Perry. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι παρακολούθησαν εκείνη την πρώτη παράσταση, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 7 δολάρια.

Η εκδήλωση είχε τέτοια επιτυχία που οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν την επόμενη χρονιά στα 10 δολάρια ανά εισιτήριο.

Ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ – «Μια ρεαλιστική ματιά στις φυλετικές σχέσεις»

Στις 17 Μαΐου του 1956 πραγματοποιήθηκε στο Waldorf ένα συμπόσιο για τον εορτασμό της δεύτερης επετείου της απόφασης Brown v. Board of Education, η οποία έκρινε τον φυλετικό διαχωρισμό στα δημόσια σχολεία.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν τότε 27 ετών, εκφώνησε την κεντρική ομιλία στο συμπόσιο που διοργάνωσε το Ταμείο Νομικής Υπεράσπισης και Εκπαίδευσης της NAACP. Ο Κινγκ ήταν πρόσφατα «ελεύθερος με εγγύηση αφού είχε συλληφθεί από αξιωματούχους της Αλαμπάμα για την ηγεσία του στο μποϊκοτάζ των λεωφορείων του Μοντγκόμερι», γράφει ο Freeland στο American Hotel.

«Ο Κινγκ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Waldorf, με τίτλο «Μια ρεαλιστική ματιά στις φυλετικές σχέσεις», για να συζητήσει τον στόχο του μποϊκοτάζ: αρχικά είχε δημιουργηθεί για να βελτιώσει τις συνθήκες στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι για τους Αφροαμερικανούς, αλλά τώρα είχε επεκταθεί και περιελάμβανε την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος λεωφορείων της πόλης».

Στη συνέχεια, ο Κινγκ θα γινόταν όλο και πιο γνωστός στην εθνική σκηνή. «Αυτό πιστώθηκε, από μέλη του αφροαμερικανικού Τύπου, ως ένα γεγονός που θα τον οδηγούσε από το πεδίο του τοπικού ακτιβισμού στο εθνικό πεδίο» λέει ο Freeland.

«Ένας συγγραφέας υποστήριξε ότι, μετά την ομιλία στο Waldorf, ο Κινγκ «δεν θα ανήκε ποτέ ξανά αποκλειστικά στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα»».

Κλειστό από το 2017, το ανακαινισμένο Waldorf Astoria New York αναμένεται να επαναλειτουργήσει αυτή την άνοιξη

Η πρώτη φιλανθρωπική εκδήλωση της Εκστρατείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το πρώτο φιλανθρωπικό δείπνο για το Human Rights Campaign Fund (HRCF), μια επιτροπή πολιτικής δράσης για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, πραγματοποιήθηκε στο Waldorf-Astoria στις 29 Σεπτεμβρίου 1982.

Το HRCF ιδρύθηκε για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την υποστήριξη πολιτικών υποψηφίων που υποστήριζαν την αποστολή του. «Το HRCF μαλάκωσε τη ριζοσπαστική αιχμή των προκατόχων του, κατευθύνοντας τον γκέι ακτιβισμό προς μια συνειδητά mainstream κατεύθυνση», εξηγεί ο Freeland στο American Hotel.

Το δείπνο στο Waldorf ήταν η πρώτη φορά που ένας σημαντικός πολιτικός, ο πρώην αντιπρόεδρος Walter Mondale, μίλησε σε μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. «Ο Mondale, ο οποίος προηγουμένως είχε δείξει σημάδια δυσφορίας στο θέμα των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, προσπάθησε τώρα να προβάλει τον εαυτό του ως φιλελεύθερο ηγέτη που βρίσκεται σε αρμονία με τα θέματα της εποχής» γράφει ο Freeland.

Η είσοδος ήταν 150 δολάρια ανά πιάτο, μια υψηλή τιμή για την εποχή, και το δείπνο συγκέντρωσε 50.000 δολάρια, τα οποία βοήθησαν στη χρηματοδότηση υποψηφίων που υποστήριζαν την κοινότητα των ομοφυλοφίλων στις επόμενες εκλογές για το Κογκρέσο.

«Το Waldorf αξίζει πολλά εύσημα» προτείνει ο Freeland, «για την προθυμία του να φιλοξενήσει εκδηλώσεις για κοινωνικές ομάδες που ήταν ακόμα, εκείνη την εποχή, παρεξηγημένες από μεγάλο μέρος του κοινού. Αλλά αυτό ήταν μέρος της αποστολής του Waldorf: να επιδεικνύει φιλοξενία και να καλωσορίζει διαφορετικά μέλη της κοινωνίας».

Εισαγωγές στο Rock & Roll Hall of Fame

Στις 20 Ιανουαρίου 1988, οι Beatles εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame στην αίθουσα Grand Ballroom του Waldorf-Astoria. Οι καλεσμένοι πλήρωσαν 300 δολάρια ο καθένας για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Οι Beach Boys, ο Μπομπ Ντίλαν, οι Drifters και οι Supremes έπαιξαν- στο «I Saw Her Standing There» τραγούδησαν ο Τζορτζ Χάρισον, ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Μπίλι Τζόελ, ενώ ο Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος επίσης εισήχθη, έπαιξε κιθάρα.

Την επόμενη χρονιά, στις 18 Ιανουαρίου 1989, η τέταρτη ετήσια τελετή εισαγωγής στο Rock & Roll Hall of Fame πραγματοποιήθηκε επίσης στο Waldorf-Astoria. Οι εισερχόμενοι σε εκείνη την sold-out εκδήλωση περιλάμβαναν τους Rolling Stones, Στίβι Γουόντερ, Ότις Ρέντινγκ και τους Temptations.

