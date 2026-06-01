Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εκλογής του προέδρου της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, στις 10:00 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Τα Ηνωμένα Έθνη είναι το συλλογικό μας σπίτι»

Η προεδρία της 81ης Συνόδου αναλογεί, βάσει της καθιερωμένης περιφερειακής εναλλαγής, στην Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού, στην οποία ανήκει και η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων του ΟΗΕ.

Οι δύο υποψηφιότητες που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη Ανδρέα Κακουρή.

Η κυπριακή υποψηφιότητα παρουσιάστηκε από τη Λευκωσία στον ΟΗΕ ως υποψηφιότητα υπέρ της πρακτικής πολυμέρειας, της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον ΟΗΕ και της ενίσχυσης του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων και θεσμικών πιέσεων.

Ο Ανδρέας Κακουρής για την υποψηφιότητά του για πρόεδρος στη ΓΣ του ΟΗΕ

Στην επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητάς του, ο κ. Κακουρής υπογράμμισε ότι η προεδρία καλείται να καθοδηγήσει τις συλλογικές προσπάθειες «σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη στην πολυμέρεια δοκιμάζεται».

Κατά τον άτυπο διαδραστικό διάλογο με τα κράτη μέλη στην έδρα του ΟΗΕ, τον οποίο συγκάλεσε η πρόεδρος της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, ο Ανδρέας Κακουρής τόνισε ότι η επόμενη Σύνοδος θα είναι «κρίσιμη», καθώς θα συμπέσει με τη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και με την εφαρμογή του «Συμφώνου για το Μέλλον».

Όπως είπε, «τα Ηνωμένα Έθνη είναι το συλλογικό μας σπίτι» και υπάρχει ευθύνη να διαφυλαχθεί «μέσω πρακτικής πολυμέρειας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί προς όφελος όλων».

Η εκλογή της 2ας Ιουνίου αναμένεται με ενδιαφέρον στον ΟΗΕ, καθώς η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κύπρο και το Μπανγκλαντές πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γενική Συνέλευση καλείται να διαχειριστεί ζητήματα θεσμικής αναζωογόνησης, χρηματοδοτικών πιέσεων, εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και αυξημένων γεωπολιτικών διαιρέσεων.

Η Πρόεδρος της 80ής Συνόδου, Αναλένα Μπέρμποκ, έχει επισημάνει ότι η επόμενη Σύνοδος θα είναι «ιδιαίτερα κρίσιμη», λόγω των αλληλεπικαλυπτόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και των προσπαθειών θεσμικής μεταρρύθμισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ