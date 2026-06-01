Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι

Ο Άντριου Μακάρθι μοιράστηκε το αμαρτωλό τραπέζι του με την Λίζα Μινέλι και έπειτα πέρασαν μαζί χρόνο στο σπίτι του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, αλλά δεν φιλήθηκαν ποτέ.

Φυσικά, θα ήθελε, αλλά η μοίρα δεν τους επιφύλασσε έρωτα.

Αυτή η συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 προέρχεται από τα απομνημονεύματα της Μελίσα Γκίλμπερτ, με τίτλο Prairie Tale, που κυκλοφόρησαν το 2010.

«Θα ήθελα πολύ να είχα φιλήσει τη Λάιζα Μινέλι»

Στο βιβλίο, η Μελίσα Γκίλμπερτ ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου με τον τότε φίλο της, τον πρωταγωνιστή της σειράς «Parks and Rec» Ρομπ Λόου, τον ατζέντη του, Μάικλ Μπλακ, και τον Μακάρθι, η τραπεζαρία του εμβληματικού εστιατορίου Spago στο Μπέβερλι Χιλς γέμισε με αστέρες όταν η Λάιζα Μινέλι και ο Μάικλ Τζάκσον αποφάσισαν να ενταχθούν στην παρέα τους.

Σύμφωνα με την Γκίλμπερτ, το δείπνο μεταφέρθηκε στην κατοικία του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ στο Λος Άντζελες, αλλά η παρέα δεν σταμάτησε εκεί, πηγαίνοντας και μια βόλτα από το διαμέρισμα του Μπλακ, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η φημολογούμενη ερωτική συνάντηση των Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι.

Ωστόσο, κάποιες δεκαετίες αργότερα, ο Μακάρθι δήλωσε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Page Six» ότι, αν και δεν θα είχε καμία αντίρρηση, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Θα ήθελα πολύ να είχα φιλήσει τη Λάιζα Μινέλι, αλλά δεν το έκανα», είπε. Θυμήθηκε, ωστόσο, μια ξέφρενη βραδιά στο Spago με τους Γκίλμπερτ, Μπλακ και Λόου, όπου το αλκοόλ έρεε σαν να μην υπήρχε αύριο.

«Ήταν μια απίστευτη βραδιά… Έπρεπε να είχα εγκαταλείψει τον χώρο του θεάματος τότε. Δεν τραγουδήσαμε γύρω από το πιάνο, κυρίως, ήπιαμε πολύ. Ο Σάμι ήταν νηφάλιος, αλλά είχε αναλάβει τον ρόλο του μπάρμαν», θυμήθηκε ο Μακάρθι.

Ο Μάικλ Τζάκσον δεν περιλαμβάνεται στις αναμνήσεις του από εκείνη τη βραδιά, αλλά σε ότι αφορά την Μινέλι, «τον πήγε σπίτι με το αυτοκίνητό της επειδή είχε πιει πάρα πολύ».

Andrew McCarthy shuts down claim he made out with Liza Minnelli in the '80s

Στο ντοκιμαντέρ του Hulu για το λεγόμενο «Brat Pack» — την ομάδα των νεαρών σταρ της δεκαετίας του ’80 που περιλάμβανε τον ΜακΚάρθι, τον Λόου, τη Ντέμι Μουρ, τη Μόλι Ρίνγκγουολντ και άλλους — ο ΜακΚάρθι θυμήθηκε: «Γυρίζαμε την ταινία St. Elmo’s Fire και θυμάμαι ότι ακολουθούσα [τον Λόου] πάνω σε ένα λόφο λέγοντας: ‘Πού είναι το Spago;’ [Εκείνος] μου είπε: ‘Ακολούθησέ με’. Θυμάμαι μόνο ότι κάθισα δίπλα σε κάποια, [για την οποία απλά μου είπαν]: ‘Αυτή είναι η Λάιζα’. Και εγώ είπα: ‘Θα πάρω μια διπλή βότκα’».

Από την πλευρά του, ο Λόου πρόσθεσε ότι, όταν ανατρέχει στην εποχή του «Brat Pack», «σκέφτομαι βραδιές σαν εκείνη… Γιατί τέτοια πράγματα συνέβαιναν συχνά. Όπως συμβαίνει όταν βιώνεις εκείνη τη στιγμή και βλέπεις ότι αυτή η στιγμή επαναλαμβάνεται σε κάθε γενιά, με διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικά ονόματα και διαφορετικούς τόπους».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly