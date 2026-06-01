Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
Fizz 01 Ιουνίου 2026, 19:50

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Ο Άντριου Μακάρθι μοιράστηκε το αμαρτωλό τραπέζι του με την Λίζα Μινέλι και έπειτα πέρασαν μαζί χρόνο στο σπίτι του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, αλλά δεν φιλήθηκαν ποτέ.

Φυσικά, θα ήθελε, αλλά η μοίρα δεν τους επιφύλασσε έρωτα.

Αυτή η συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 προέρχεται από τα απομνημονεύματα της Μελίσα Γκίλμπερτ, με τίτλο Prairie Tale, που κυκλοφόρησαν το 2010.

«Θα ήθελα πολύ να είχα φιλήσει τη Λάιζα Μινέλι»

Στο βιβλίο, η Μελίσα Γκίλμπερτ ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου με τον τότε φίλο της, τον πρωταγωνιστή της σειράς «Parks and Rec» Ρομπ Λόου, τον ατζέντη του, Μάικλ Μπλακ, και τον Μακάρθι, η τραπεζαρία του εμβληματικού εστιατορίου Spago στο Μπέβερλι Χιλς γέμισε με αστέρες όταν η Λάιζα Μινέλι και ο Μάικλ Τζάκσον αποφάσισαν να ενταχθούν στην παρέα τους.

Σύμφωνα με την Γκίλμπερτ, το δείπνο μεταφέρθηκε στην κατοικία του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ στο Λος Άντζελες, αλλά η παρέα δεν σταμάτησε εκεί, πηγαίνοντας και μια βόλτα από το διαμέρισμα του Μπλακ, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η φημολογούμενη ερωτική συνάντηση των Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι.

Ωστόσο, κάποιες δεκαετίες αργότερα, ο Μακάρθι δήλωσε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Page Six» ότι, αν και δεν θα είχε καμία αντίρρηση, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Θα ήθελα πολύ να είχα φιλήσει τη Λάιζα Μινέλι, αλλά δεν το έκανα», είπε. Θυμήθηκε, ωστόσο, μια ξέφρενη βραδιά στο Spago με τους Γκίλμπερτ, Μπλακ και Λόου, όπου το αλκοόλ έρεε σαν να μην υπήρχε αύριο.

«Ήταν μια απίστευτη βραδιά… Έπρεπε να είχα εγκαταλείψει τον χώρο του θεάματος τότε. Δεν τραγουδήσαμε γύρω από το πιάνο, κυρίως, ήπιαμε πολύ. Ο Σάμι ήταν νηφάλιος, αλλά είχε αναλάβει τον ρόλο του μπάρμαν», θυμήθηκε ο Μακάρθι.

Ο Μάικλ Τζάκσον δεν περιλαμβάνεται στις αναμνήσεις του από εκείνη τη βραδιά, αλλά σε ότι αφορά την Μινέλι, «τον πήγε σπίτι με το αυτοκίνητό της επειδή είχε πιει πάρα πολύ».

Στο ντοκιμαντέρ του Hulu για το λεγόμενο «Brat Pack» — την ομάδα των νεαρών σταρ της δεκαετίας του ’80 που περιλάμβανε τον ΜακΚάρθι, τον Λόου, τη Ντέμι Μουρ, τη Μόλι Ρίνγκγουολντ και άλλους — ο ΜακΚάρθι θυμήθηκε: «Γυρίζαμε την ταινία St. Elmo’s Fire και θυμάμαι ότι ακολουθούσα [τον Λόου] πάνω σε ένα λόφο λέγοντας: ‘Πού είναι το Spago;’ [Εκείνος] μου είπε: ‘Ακολούθησέ με’. Θυμάμαι μόνο ότι κάθισα δίπλα σε κάποια, [για την οποία απλά μου είπαν]: ‘Αυτή είναι η Λάιζα’. Και εγώ είπα: ‘Θα πάρω μια διπλή βότκα’».

Από την πλευρά του, ο Λόου πρόσθεσε ότι, όταν ανατρέχει στην εποχή του «Brat Pack», «σκέφτομαι βραδιές σαν εκείνη… Γιατί τέτοια πράγματα συνέβαιναν συχνά. Όπως συμβαίνει όταν βιώνεις εκείνη τη στιγμή και βλέπεις ότι αυτή η στιγμή επαναλαμβάνεται σε κάθε γενιά, με διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικά ονόματα και διαφορετικούς τόπους».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

Headlines:
Markets
Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν Μονρόε στο φως

Σύνταξη
Υποστηρικτικός 31.05.26

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Σύνταξη
Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Φτηνή παραγωγή 31.05.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Έφη Αλεβίζου
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ – Παύση των επιθέσεων στο Λίβανο
Κόσμος 01.06.26

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Μπάσκετ 01.06.26

Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύνταξη
Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σύνταξη
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Σύνταξη
Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Σύνταξη
Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

