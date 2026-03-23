«Φρικτή αλλά αστεία» – Μια αποκάλυψη της Λάιζα Μινέλι για τη μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ
Fizz 23 Μαρτίου 2026, 11:30

«Φρικτή αλλά αστεία» – Μια αποκάλυψη της Λάιζα Μινέλι για τη μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ

Η Λάιζα Μινέλι αποκαλύπτει το μοναδικό πράγμα που οι περισσότεροι δε γνωρίζουν για τη θρυλική μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η 80χρονη Μινέλι μίλησε για τα παιδικά της χρόνια μέσα σε μια διάσημη οικογένεια. Μονίμως κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Liza Minnelli in Conversation» που πραγματοποιήθηκε στο Million Dollar Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες στις 17 Μαρτίου, κι αποκάλυψε το μοναδικό πράγμα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για τη θρυλική μητέρα της, τη Τζούντι Γκάρλαντ.

Σε ένα σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός του «Cabaret» είπε ότι ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν τη Γκάρλαντ ως μια εμβληματική τραγουδίστρια, δεν συνειδητοποιούν ότι η σταρ του «Μάγου του Οζ» ήταν επίσης απίστευτα αστεία.

Παιδί-θαύμα

Η Μινέλι είχε τονίσει προηγουμένως τις κωμικές ικανότητες της μητέρας της κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο People που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου.

«Η μαμά είχε υποστεί τόσες πολλές πιέσεις. Προσπαθήστε να μεγαλώσετε στην MGM», είπε, αναφερόμενη στο συμβόλαιο της Γκάρλαντ με το κινηματογραφικό στούντιο από την εποχή που ήταν παιδί.

«Η εμπειρία της ήταν φρικτή, αλλά ήταν αστεία», πρόσθεσε η Μινέλι.

Τζούντι και Λάιζα στο πλατό / Public Domain

H συναισθηματική ανταμοιβή

Η Γκάρλαντ ήταν γνωστό ότι υπέφερε από εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά για μεγάλο μέρος της ζωής της, και η Μινέλι είπε ότι, εξαιτίας αυτού, από μικρή ηλικία ανέλαβε να φροντίζει συναισθηματικά τη μητέρα της.

Ωστόσο, η νικήτρια του EGOT δήλωσε ότι πιστεύει ότι η εμπειρία αυτή την έκανε πιο συμπονετικό άνθρωπο.

«Μου έδωσε περισσότερη υπομονή», είπε η Μινέλι στο People, αναπολώντας τις στιγμές που πέρασε με τη μητέρα της. «Να ακούς, αντί να προσποιείσαι ότι ακούς, να ακούς πραγματικά αυτό που προσπαθεί να σου πει κάποιος».

«Έτσι, με τη μαμά μου, σκέφτομαι τι περνούσε κάθε μέρα, πώς ένιωθε. Ήμουν μεγάλη παρηγοριά για εκείνη», είπε, πριν προσθέσει με χιούμορ: «Όλοι έχουν προβλήματα με τη μητέρα τους. Δεν είμαι μόνο εγώ, όλοι το ξέρουν αυτό».

«Μπορούσε να γίνει τόσο ανταγωνιστική», θυμήθηκε η Μινέλι. «Ήταν η μητέρα μου. Και ξαφνικά μεταμορφωνόταν σε Τζούντι Γκάρλαντ»

«Είμαι παιδί!»

Η Μινέλι εμβάθυνε περαιτέρω στη σύνθετη σχέση της με τη Γκάρλαντ στο νέο της βιβλίο αναμνήσεων, Kids, Wait Till You Hear This!, που κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου.

Έγραψε ότι, στα 13 της, «ήμουν η φροντίστρια της μητέρας μου -νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακοποιός και ψυχίατρος όλα σε ένα. Έχασα το μέτρημα των φορών που τηλεφώνησα σε γιατρούς για να πω ότι της είχαν τελειώσει τα χάπια. Έλεγα: “Είμαι παιδί, παρακαλώ συμπληρώστε η συνταγή της μαμάς μου!”».

Μαμά-κόρη

Συνέχισε προσθέτοντας ότι, όσο κοντά κι αν ήταν στη μητέρα της, η Γκάρλαντ φαινόταν να την βλέπει ως επαγγελματική απειλή, καθώς τα μουσικά ταλέντα της Μινέλι εξελίσσονταν.

«Μπορούσε να γίνει τόσο ανταγωνιστική», θυμήθηκε η Μινέλι.

«Ήταν η μητέρα μου. Και ξαφνικά μεταμορφωνόταν σε Τζούντι Γκάρλαντ», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

