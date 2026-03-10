Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η Λάιζα Μινέλι έχει μια μυθική καριέρα και μια ακόμη πιο μυθική ζωή. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ, κόρη της Τζούντι Γκάρλιαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, ξετυλίγει το κουβάρι μιας ζωής γεμάτης λάμψη, καταχρήσεις και απίστευτες συναντήσεις στην αυτοβιογραφία της που ήδη κερδίζει αναδημοσιεύσεις και βγάζει ειδήσεις για το απροσπέλαστο μηχανισμό της showbiz.

Μακριά από τις τυπικές, εξωραϊσμένες βιογραφίες των διασήμων, η Λάιζα Μινέλι καταθέτει μια μαρτυρία που σφύζει από ειλικρίνεια και θάρρος σημειώνει ο Guardian για το βιβλίο γεμάτο μνήμες που σοκάρουν, από τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της μέχρι τους θυελλώδεις έρωτες που την τραυμάτισαν, τη σημάδεψαν, την κατέστρεψαν και την έφτιαξαν.

Η Λάιζα Μινέλι, κλείνοντας τα ογδόντα της χρόνια, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό την αλήθεια της, απαλλαγμένη από το βάρος των κοινωνικών συμβάσεων για να παραδώσει ένα χρονικό προσωπικών ντοκουμέντων υπογράφοντας και μια κατάθεση ψυχής από μια γυναίκα που έζησε στα άκρα.

Γράφοντας άμεσα και συχνά αυτοσαρκαστικά, η Μινέλι περιγράφει την πορεία της από το χρυσό Χόλιγουντ στη μποέμ Νέα Υόρκη, χωρίς να κρύβει τους σκοτεινούς εθισμούς ή τις θυελλώδεις σχέσεις.

Η ειλικρίνειά της είναι παροιμιώδης και αφοπλιστική, καθώς η Μινέλι δεν μένει ουδέτερη απέναντι σε όσα έζησε.

Κρίνοντας τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού της, με μια σπάνια πνευματική διαύγεια η Λάιζα Μινέλι σήκωσε την κουρτίνα σε μια ζωή μπουρλέσκ.

«Η σχέση μου με τον Μάρτιν Σκορσέζε ήταν μια ηφαιστειακή έκρηξη πάθους, πιο μπερδεμένη και λαζάνια»

Ο Σκορσέζε, η κοκαΐνη, το σεξ, η προδοσία

Ενώ εργαζόταν στην ταινία Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη του 1977, η Μινέλι απάτησε τον δεύτερο σύζυγό της με τον παντρεμένο σκηνοθέτη της ταινίας, Μάρτιν Σκορσέζε (βρίσκοντας επίσης χρόνο να ξεφύγει από τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ).

«Ο έρωτάς μας είχε περισσότερα επίπεδα από μια λαζάνια», γράφει για τον Σκορσέζε. «Ήμασταν και οι δύο Ιταλοί. Παθιασμένοι. Έντονοι. Αφοσιωμένοι στην τέχνη μας. Και οι δύο είχαμε ηφαιστειακή ιδιοσυγκρασία… Ήταν ένας διαβολικά όμορφος άντρας που μοιραζόταν την αγάπη μου για τον κινηματογράφο».

Ο ρομαντισμός τους, γεμάτος κοκαΐνη, συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, με τον Σκορσέζε να σκηνοθετεί την ερωμένη του στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, The Act, αλλά τελικά «χρειαζόμασταν έναν θεατρικό σκηνοθέτη. Ο Μάρτι έπρεπε να φύγει, αλλά δυστυχώς το μόνο άτομο που μπορούσε να τον απολύσει ήμουν εγώ… Έτσι έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει. Παραλίγο να με σκοτώσει και να μου ραγίσει την καρδιά».

Η σχέση τους ξεκίνησε, αλλά όχι για πολύ. «Χρόνια αργότερα, είδα τον Μάρτι στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2014 και πήγα να τον χαιρετήσω. Δυστυχώς, μου γύρισε την πλάτη. Λυπήθηκα πολύ». Ο Σκορσέζε δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη Μινέλι.

Όταν ο Πίτερ Σέλερς ντύθηκε ναζί

Ο Πίτερ Σέλερς ήρθε να παρακολουθήσει μια παράσταση της Μινέλι στο Λονδίνο το 1973. Πήγε στα παρασκήνια, ήπιαν σαμπάνια και «το ειδύλλιό μας ξεκίνησε εκείνο το βράδυ στο καμαρίνι μου», γράφει. «Ήταν όμορφο και διαφορετικό από οτιδήποτε είχα βιώσει ποτέ. Ο Πίτερ με εισήγαγε σε έναν εντελώς νέο κόσμο πάθους και έντασης μεταξύ δύο ανθρώπων… Κάθε λογική, κάθε πρόσχημα πετάχτηκαν έξω από την πόρτα».

Ο Σέλερς ήταν παντρεμένος, 20 χρόνια μεγαλύτερος από τη Μινέλι. Εκείνη αλλά ήταν ήδη αρραβωνιασμένη με κάποιον άλλο και ακόμα παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, Πίτερ Άλεν. Τον χώρισε όταν βρήκε τον Άλεν στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Ο Σέλερς δεν ήταν και η πιο ισορροπημένη επιλογή της, γράφει. Όταν η Μινέλι συμβουλεύτηκε όχι ένα αλλά δύο μέντιουμ για τις απόψεις τους σχετικά με το ειδύλλιο («πήρα μια δεύτερη γνώμη») στα 70s, ο Σέλερς «εξοργίζεται – επειδή δεν είχε επικοινωνήσει με το προσωπικό του μέντιουμ».

Επίσης, αστειευόμενη, του έσκιζε το περουκίνι του, κάτι που δεν βοήθησε πολύ, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κακοποιητική συμπεριφορά του Σέλερς απέναντι της. Η Μινέλι γράφει:

«Ποιος διάολος ήταν αυτός ο Σέλερς που έκανε αυτές τις ανοησίες στην καθημερινή ζωή; Τι του έδινε το δικαίωμα να πληγώνει ανθρώπους, να είναι τόσο απαίσιος;»

«Με μάλωνε, με κορόιδευε, με εκφόβιζε με τις φωνές πολλών διαφορετικών χαρακτήρων. Δεν ήταν φανταστικοί ή μέρος σεναρίου. Φαινόταν να προέρχονται από κάπου βαθιά μέσα του – δεν ήταν ευχάριστο να είσαι κοντά του».

Τα πράγματα χειροτερεύουν. Το ζευγάρι ήταν φίλοι με την Τζόαν Κόλινς, «και εκείνη ζούσε στο Χάιγκεϊτ, μια πολύ κομψή γειτονιά στο Λονδίνο, με σημαντικό αριθμό Εβραίων κατοίκων.

Μια μέρα της τηλεφώνησε και της είπε: «Με έχουν κλειδώσει με τη Λίζα επειδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Πνίγομαι! Δεν μπορώ να βγω έξω και να φύγω από αυτό το μέρος. Μπορώ να έρθω;» Η Τζόαν, η οποία εξακολουθεί να είναι καλή μου φίλη, είπε ναι, και ο Πίτερ οδήγησε στο σπίτι της φορώντας πλήρη ναζιστική στολή!

Όταν το άκουσα αυτό, εξοργίστηκα, ντράπηκα, τρομοκρατήθηκα και πραγματικά τσαντίστηκα. Ίσως το νόμιζε αστείο, αλλά ο αντισημιτισμός δεν είναι αστείο. Και δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Φορούσε τη στολή ενός χαρακτήρα στην ταινία που γύριζε. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, φώναξε: «Sieg Heil! Sieg Heil!» Παρέμεινε στον χαρακτήρα.

Τώρα, αυτό είναι υπέροχο αν τον σκηνοθετείς σε μια ταινία. Είναι πραγματικός επαγγελματίας. Αλλά ποιος διάολος ήταν αυτός που έκανε αυτές τις ανοησίες στην καθημερινή ζωή; Τι του έδινε το δικαίωμα να πληγώνει ανθρώπους, να είναι τόσο απαίσιος;»

Όταν η Τζούντι Γκάρλαντ πάλευε με τον εθισμό

Η σχέση της Μινέλι με την Τζούντι Γκάρλαντ ήταν βαθιά, στοργική και περίπλοκη, με την Μινέλι να γνωρίζει ότι, από τον έρωτα μέχρι τη διαχείριση χρημάτων και τον εθισμό, συχνά επαναλάμβανε συμπεριφορές που της είχε μάθει από τη μητέρα της.

Ο γάμος της με τον Άλεν άρχισε να μοιάζει ακόμη και με μια από τις ταινίες της μητέρας της: «Μας ενοχλούσε και τους δύο καθώς αρχίσαμε να νιώθουμε – χωρίς να το αναφέρουμε – σαν να κάναμε τη δική μας εκδοχή του Ένα Αστέρι Γεννιέται».

Η Μινέλι γράφει για ένα καταστροφικό περιστατικό στην παιδική της ηλικία όπου κλώτσησε κατά λάθος την Γκάρλαντ στο κεφάλι και η μητέρα της «φώναζε και ούρλιαζε».

«Έμαθα ότι αν η μαμά θύμωνε, ήταν το πιο τρομακτικό άτομο στη ζωή μου. Σήμερα μόνο ένα πράγμα με τραυματίζει βαθιά. Και αυτό είναι μια φρίκη από ουρλιαχτά».

Η Μινέλι έπρεπε να διαχειριστεί τόσο τους δικούς της εθισμούς όσο και της Γκάρλαντ.

Αυτή και μια υπηρέτρια «έπαιρναν τα μπουκάλια με τα χάπια από το προσκεφάλι της μαμάς, τα άνοιγαν και έβαζαν μέσα ασπιρίνη. Δεν θα καταλάβαινε ποτέ τη διαφορά. Το κόλπο ήταν να καταλάβει πότε και πόσο συχνά το κάνει αυτό. Ένας από τους γιατρούς της μαμάς μού είπε ότι αν έπαιρνε περισσότερα από δύο υπνωτικά χάπια την ημέρα, μπορεί να πέθαινε. Ήταν ζωή και θάνατος, χωρίς χρόνο να μάθει στη δουλειά… Στα 13 μου, ήμουν η φροντίστρια της μητέρας μου – νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακολόγος και ψυχίατρος μαζί».

Η Γκάρλαντ παρουσιάζεται ως χειριστική, σε κάποιο σημείο προσλαμβάνοντας τον χορευτή φίλο της Μινέλι στην τηλεοπτική της εκπομπή, οπότε η Μινέλι πρέπει να τους συναντήσει και τους δύο πίσω στο Λος Άντζελες. Η Γκάρλιαντ ήταν και ζηλιάρα, ουρλιάζοντας μπροστά σε όλους «βγάλτε την από τη γαμημένη μου σκηνή!» σε μια κοινή εμφάνιση τους.

Αλλά η Μινέλι είναι γεμάτη αγάπη και θαυμασμό για τη μητέρα της σήμερα, έβρισκε στη δουλειά της «απίστευτη ενέργεια, ταλέντο και αυτοπεποίθηση». «Η μαμά με αγαπούσε με πάθος, και μέχρι σήμερα την αγαπώ εξίσου πολύ».

Η Μινέλι γράφει επίσης για τις υποτιμητικές, δηλητηριώδεις ατάκες της Γκάρλαντ. Όταν κάποιος κάποτε την αποκάλεσε μια σταρ του παρελθόντος, η Γκάρλαντ απάντησε: «Για να είσαι ξεχασμένη πρέπει πρώτα να έχεις υπάρξει».

Όταν ο Τζιν Χάκμαν ήταν «αγενής»

Αφού κέρδισε το Όσκαρ για το Καμπαρέ, η Μινέλι έκανε μια ανόητη επιλογή για την επόμενη ταινία της, Lucky Lady, «μια παράξενη ιστορία για μια δυναμική, φιλόδοξη φλύαρη, και δύο απατεώνες που αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση με ρούμι στο απόγειο της ποτοαπαγόρευσης τη δεκαετία του 1930… Το σενάριο φώναζε καταστροφή από την πρώτη σελίδα. Γιατί λοιπόν το επέλεξα; Λοιπόν, ο [σκηνοθέτης Στάνλεϊ] Ντόνεν ήταν πολύ χαρισματικός, ο Μπερτ Ρέινολντς ήταν γλυκός και δημοφιλής, και σεβόμουν το έργο του Τζιν Χάκμαν».

Αυτή και ο Χάκμαν ωστόσο δεν τα πήγαν καλά. «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι ο Τζιν ήταν εντελώς αγενής. Παρόλα αυτά, ένιωσα λύπη γι’ αυτόν όταν η σύζυγός του πέθανε το 2025 από ιό Χανταϊού και ένας συνδυασμός Αλτσχάιμερ, καρδιακών παθήσεων και πείνας του στέρησε τη ζωή».

Όταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ την προετοίμασε για αποτοξίνωση

Η Μινέλι γράφει πολύ και πολλά για τη μάχη της με τον εθισμό, την αναμέτρηση, την υποτροπή. Καθώς παλεύει με το αλκοόλ, την κοκαΐνη, το βάλιουμ, τα παυσίπονα και άλλα σε όλη της τη ζωή η Μινέλι θυμάται για τις μέρες που έδωσε μάχη, κάποιες φορές κέρδιζε, αλλά και την ανέκδοτη ιστορία για το πώς η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία είχε πρόσφατα περάσει από αποτοξίνωση στο Κέντρο Μπέτι Φορντ, τηλεφώνησε στη Μινέλι για να την προετοιμάσει για την πρώτη της περίοδο θεραπείας το 1984.

«Η Ελίζαμπεθ ήταν αυτή που μου έβαλε μέσα τον φόβο του Θεού. Μου το είπε ευθέως στο τηλέφωνο. ‘Κάνεις το σωστό. Είσαι σε κίνδυνο. Θα μπορούσες να πεθάνεις αν δεν το φροντίσεις τώρα’».

Λίγα χρόνια αργότερα, η Μινέλι αποφεύγει αυτό που δικαίως υποψιάζεται ότι είναι μια άλλη παρέμβαση σχετικά με την κατάχρηση ουσιών.

«Δέχτηκα μια αυστηρή επίθεση από την Ελίζαμπεθ», θυμάται. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την επείγουσα ανάγκη στη φωνή της και τα λόγια της: ‘Λίζα, αυτή η ασθένεια θα σε σκοτώσει αν δεν κάνεις το σωστό», είπε. «Πρέπει να επιστρέψεις στην αποτοξίνωση. Τώρα. Σε αγαπάμε όλοι. Σε παρακαλώ, τέλος στα ψέματα. Το έχεις καταφέρει. Εγώ το έχω καταφέρει. Κοίταξε στον καθρέφτη και δες αυτό που βλέπουμε όλοι. Μοιάζεις σαν κόλαση και νιώθεις ακόμα χειρότερα. Δεν μπορείς να το περάσεις αυτό μόνη σου. Κανείς μας δεν μπορεί’».

«Άθλιος, κιτς, μ@@@@ς και σύζυγος»

Η Μινέλι γράφει πολυάριθμα τρυφερά αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε φίλους που έχουν φύγει από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην συζύγων της, και γράφει επίσης με αγάπη για τον επιζώντα τρίτο σύζυγό της, Μαρκ Τζέρο, και τον γάμο τους που σιγά σιγά διαλύεται.

Αλλά ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της, Ντέιβιντ Γκεστ, ο οποίος πέθανε το 2016, αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά. «Αν μπορούσα να κουνήσω ένα μαγικό ραβδί, θα είχα αποφύγει αυτό το φρικιό σαν τη σαλμονέλα. Θα είχα κλωτσήσει τον κοκαλιάρη κώλο του στο έδαφος φορώντας στιλέτο – κάτι που αργότερα με κατηγόρησε ότι έκανα. Πόσο παράλογο. Γιατί στο καλό να καταστρέψω ένα τέλεια όμορφο παπούτσι;»

Όλα αυτά πριν καν τον ονομάσει.

«Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν… αυτόν τον λεπτό, ατημέλητο μαλάκα με τα περίεργα μαλλιά που φορούσε γελοία γυαλιά ηλίου μέρα νύχτα», συνεχίζει. «Δεν ένιωθα καμία σωματική έλξη γι’ αυτόν. Μηδέν. Δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Αλλά έπεισα τον εαυτό μου ότι μπορούσα να μάθω να τον αγαπώ, ή τουλάχιστον να τον αγαπώ μέσα από ένα πρίσμα εκτίμησης».

Παρά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι ήταν μόνη και τον είχε πιστέψει όταν της υποσχέθηκε πως θα της «αναστήσει την καριέρα» η Μινέλι μοιάζει μπερδεμένη για το πώς ξεκίνησε και συνέβη αυτή η σχέση. Κατηγορεί τον Γκεστ ότι έκλεψε το καπέλο της από το Καμπαρέ – «Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι απέγινε το καπέλο μου. Τι τέρας!» – και πως προσπάθησε να κάνει το ίδιο με τους πίνακες του Γουόρχολ.

«Όταν προσπάθησε να τους πουλήσει ενώ έλειπα, έμαθε ότι είχε πρόσβαση μόνο σε αντίγραφα. Ξεφτίλας!» Ο Γκεστ φέρεται να στέλνει ανθρώπους να την κατασκοπεύουν και να παίρνουν τα έπιπλα στο διαμέρισμά της και να τα αντικαθιστούν.

«Αυτό πυροδότησε μια συμπεριφορά μου για την οποία ακόμα ντρέπομαι. Σύντομα αρχίσαμε να τσακωνόμαστε σωματικά, σαν ζώα, φωνάζοντας και ουρλιάζοντας ο ένας στον άλλον. Γροθιές, μωρό μου». Χώρισαν το 2007.

Όταν κοιμήθηκε σε παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ

Έχοντας μετακομίσει στη Νέα Υόρκη ως έφηβη, η Μινέλι ζούσε σε ένα «ξενοδοχείο για γυναίκες» το οποίο έβρισκε καταπιεστικό.

Τελικά την έδιωξαν επειδή δεν πλήρωνε τη διαμονή της, «και κοιμήθηκε για μερικές νύχτες σε ένα παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ. Ξέρετε, εκεί που δεν πρέπει να πηγαίνεις όταν πέσει το σκοτάδι; Ο Θεός μου χαμογέλασε, επειδή κανείς δεν μου επιτέθηκε και την επόμενη μέρα συνέχισα τις δουλειές μου».

Όταν λιποθύμησε σε λεωφόρο του Μανχάταν

Το 2003, η Μινέλι είχε μόλις βγει από την τελευταία της επίσκεψη σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά είχε αρχίσει να πίνει ξανά. Περπατώντας μετά από μια απογευματινή συνεδρία σε ένα μπαρ του Μανχάταν γράφει:

«Δεν μπορούσα να σταθώ άλλο στα πόδια μου. Κατέρρευσα, έπεσα στο πεζοδρόμιο, σχεδόν σε κώμα. Ξάπλωσα στο έδαφος, ο Θεός ξέρει για πόσο. Και το πιο φρικτό είναι ότι εκατοντάδες άνθρωποι που έτρεχαν στην Λεωφόρο Λέξινγκτον πάτησαν επάνω μου.

«Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν… αυτόν τον λεπτό, ατημέλητο μαλάκα με τα περίεργα μαλλιά που φορούσε γελοία γυαλιά ηλίου μέρα νύχτα»

Τι πρέπει να σκέφτηκαν; Είδαν έναν άλλο άστεγο, μεθυσμένο και λιπόθυμο σε ένα πολυσύχναστο πεζοδρόμιο; Ή μήπως κοίταξαν πιο προσεκτικά και είδαν τη Λάιζα Μινέλι, νεκρή για τον κόσμο; Δεν θα ξέρω ποτέ με βεβαιότητα…

Ντρεπόμουν περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου… Σας το λέω αυτό τώρα επειδή υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σαν εμένα που παλεύουν με τον ίδιο κίνδυνο υποτροπής που έχω αντιμετωπίσει εγώ. Παρακαλώ, μην μας κρίνετε».

Όταν επινόησε το moonwalk του Μάικλ Τζάκσον

«Μπορεί να εκπλαγείτε αν μάθετε ότι βοήθησα τον Μάικλ να αναπτύξει τον χορό του moonwalk που έκανε παγκόσμια αίσθηση» γράφει. «Σοβαρά. Δεν θέλω κάποια αποθέωση, ούτε προσπαθώ να διεκδικήσω κάποια εύσημα για την καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα. Να πώς συνέβη: Είχα εμφανιστεί στη Βραζιλία και είδα χορευτές να εξασκούνται στο υπερβολικό slide που έγινε μέρος του moonwalk. Το μοιράστηκα με τον Μάικλ και του άρεσε πολύ. Πάντα ανταλλάσσαμε χορευτικές κινήσεις. Νωρίτερα, μου είχε δείξει εκείνος κάποια που υιοθέτησα στις εμφανίσεις μου».

Όταν επινόησε την χιπ χοπ

Η mainstream μουσική που η Μινέλι φαίνεται να ενθουσιάζεται περισσότερο είναι η R&B και η χιπ χοπ. Δηλώνει επανειλημμένα τον δέος της για την Μπιγιονσέ και θυμάται μια διασκευή που έκανε η ίδια η Μινέλι στο Family Affair της Μαίρη Τζέι Μπλάιτζ, «ένα δυνατό χιπ χοπ τραγούδι».

«Το έκανα χάλια, μωρό μου!» γράφει υπονοώντας μάλιστα ότι επηρέασε το τελευταίο είδος με την ταινία συναυλιών Liza With a Z σε σκηνοθεσία Μπομπ Φόσι. «Δείτε την καυτή χορογραφία του I Gotcha από το 1972 και θα δείτε το χιπ χοπ να αναδύεται στον ορίζοντα. Ήταν μια προεπισκόπηση των όσων ακολούθησαν».

Όταν συνεργάστηκε με τους Pet Shop Boys

Η Mινέλι ισχυρίζεται ότι αφού έκανε λάθος σε έναν μόνο στίχο σε ένα τραγούδι του Στίβεν Σόντχαϊμ, ο δημιουργός μπλόκαρε την κυκλοφορία ενός live άλμπουμ του 1979 επειδή είχε πει ένα στίχο λάθος. «Θυμηθείτε, είχα πληρώσει για αυτήν την ηχογράφηση από την τσέπη μου», γράφει η ντίβα. «Δεν είχα δισκογραφική εταιρεία εκείνη την εποχή. Ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και θα έπρεπε να ήταν μια συνηθισμένη ευγενική προσφορά. Ένας καλλιτέχνης στον άλλον. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αλλά ο Σόντχαϊμ είπε όχι».

Αργότερα, ηχογράφησε το Losing My Mind του Σόντχαϊμ σε μια νέα διασκευή από τους Pet Shop Boys. «Δεν του άρεσε ιδιαίτερα. Πάντα ήθελε τα τραγούδια που έγραφε να ερμηνεύονται ακριβώς όπως τα έγραφε». Αλλά δεν είχε νομική κάλυψη για να το μπλοκάρει, «οπότε ο κ. Σόντχαϊμ δεν μπορούσε να με βάλει σε κόλαση αυτή τη φορά. Χρόνια αργότερα, εξαργυρώνω ακόμα επιταγές δικαιωμάτων για το Losing My Mind. Και το ίδιο ισχύει και για την περιουσία του».

Όταν έπεφτε ξανά και ξανά στο Arrested Development

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Mινέλι τα τελευταία χρόνια είναι ο ρόλος της στην κωμική σειρά Arrested Development, υποδυόμενη την οικογενειακή φίλη Λουσίλ Οστέρo, η οποία συχνά πέφτει κάτω από ζαλάδες.

«Είχα γυμναστεί με τον Λουίτζι, τον εξαιρετικό δάσκαλο χορού μου, για να προετοιμαστώ για την παράσταση… Κάθε πτώση που έκανα στο Arrested Development ήταν αληθινή. Τέλος πάντων!»

Και στα 80 της, ψάχνει τον επόμενο έρωτα

Μετά από τέσσερις γάμους, η Mινέλι δηλώνει ότι έχει τελειώσει με τον γάμο, αλλά καθώς γίνεται 80 αυτή την εβδομάδα, θα ήθελε ένα νέο ειδύλλιο.

«Δεν έχω τελειώσει με τα ραντεβού. Ιδανικά, θα ήθελα να βγω με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία κομψό άντρα που μιλάει όμορφα και είναι απίστευτα πλούσιος. Μετά θα ήθελα να βγω με έναν 40χρονο άντρα που είναι παθιασμένος με κάτι. Δεν με νοιάζει τι. Μετά θα ήθελα να βγω ραντεβού με έναν 18χρονο που θα τον βλέπω δύο φορές την εβδομάδα και δεν θα ξέρω το όνομα του».