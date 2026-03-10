magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
The Good Life 10 Μαρτίου 2026, 17:00

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λάιζα Μινέλι έχει μια μυθική καριέρα και μια ακόμη πιο μυθική ζωή. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ, κόρη της Τζούντι Γκάρλιαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι, ξετυλίγει το κουβάρι μιας ζωής γεμάτης λάμψη, καταχρήσεις και απίστευτες συναντήσεις στην αυτοβιογραφία της που ήδη κερδίζει αναδημοσιεύσεις και βγάζει ειδήσεις για το απροσπέλαστο μηχανισμό της showbiz.

Μακριά από τις τυπικές, εξωραϊσμένες βιογραφίες των διασήμων, η Λάιζα Μινέλι καταθέτει μια μαρτυρία που σφύζει από ειλικρίνεια και θάρρος σημειώνει ο Guardian για το βιβλίο γεμάτο μνήμες που σοκάρουν, από τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της μέχρι τους θυελλώδεις έρωτες που την τραυμάτισαν, τη σημάδεψαν, την κατέστρεψαν και την έφτιαξαν.

Η Λάιζα Μινέλι, κλείνοντας τα ογδόντα της χρόνια, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό την αλήθεια της, απαλλαγμένη από το βάρος των κοινωνικών συμβάσεων για να παραδώσει ένα χρονικό προσωπικών ντοκουμέντων υπογράφοντας και μια κατάθεση ψυχής από μια γυναίκα που έζησε στα άκρα.

Γράφοντας άμεσα και συχνά αυτοσαρκαστικά, η Μινέλι περιγράφει την πορεία της από το χρυσό Χόλιγουντ στη μποέμ Νέα Υόρκη, χωρίς να κρύβει τους σκοτεινούς εθισμούς ή τις θυελλώδεις σχέσεις.

Η ειλικρίνειά της είναι παροιμιώδης και αφοπλιστική, καθώς η Μινέλι δεν μένει ουδέτερη απέναντι σε όσα έζησε.

Κρίνοντας τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού της, με μια σπάνια πνευματική διαύγεια η Λάιζα Μινέλι σήκωσε την κουρτίνα σε μια ζωή μπουρλέσκ.

«Η σχέση μου με τον Μάρτιν Σκορσέζε ήταν μια ηφαιστειακή έκρηξη πάθους, πιο μπερδεμένη και λαζάνια»

Ο Σκορσέζε, η κοκαΐνη, το σεξ, η προδοσία

Ενώ εργαζόταν στην ταινία Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη του 1977, η Μινέλι απάτησε τον δεύτερο σύζυγό της με τον παντρεμένο σκηνοθέτη της ταινίας, Μάρτιν Σκορσέζε (βρίσκοντας επίσης χρόνο να ξεφύγει από τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ).

«Ο έρωτάς μας είχε περισσότερα επίπεδα από μια λαζάνια», γράφει για τον Σκορσέζε. «Ήμασταν και οι δύο Ιταλοί. Παθιασμένοι. Έντονοι. Αφοσιωμένοι στην τέχνη μας. Και οι δύο είχαμε ηφαιστειακή ιδιοσυγκρασία… Ήταν ένας διαβολικά όμορφος άντρας που μοιραζόταν την αγάπη μου για τον κινηματογράφο».

Ο ρομαντισμός τους, γεμάτος κοκαΐνη, συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, με τον Σκορσέζε να σκηνοθετεί την ερωμένη του στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, The Act, αλλά τελικά «χρειαζόμασταν έναν θεατρικό σκηνοθέτη. Ο Μάρτι έπρεπε να φύγει, αλλά δυστυχώς το μόνο άτομο που μπορούσε να τον απολύσει ήμουν εγώ… Έτσι έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει. Παραλίγο να με σκοτώσει και να μου ραγίσει την καρδιά».

Η σχέση τους ξεκίνησε, αλλά όχι για πολύ. «Χρόνια αργότερα, είδα τον Μάρτι στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2014 και πήγα να τον χαιρετήσω. Δυστυχώς, μου γύρισε την πλάτη. Λυπήθηκα πολύ». Ο Σκορσέζε δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τη Μινέλι.

Όταν ο Πίτερ Σέλερς ντύθηκε ναζί

Ο Πίτερ Σέλερς ήρθε να παρακολουθήσει μια παράσταση της Μινέλι στο Λονδίνο το 1973. Πήγε στα παρασκήνια, ήπιαν σαμπάνια και «το ειδύλλιό μας ξεκίνησε εκείνο το βράδυ στο καμαρίνι μου», γράφει. «Ήταν όμορφο και διαφορετικό από οτιδήποτε είχα βιώσει ποτέ. Ο Πίτερ με εισήγαγε σε έναν εντελώς νέο κόσμο πάθους και έντασης μεταξύ δύο ανθρώπων… Κάθε λογική, κάθε πρόσχημα πετάχτηκαν έξω από την πόρτα».

Ο Σέλερς ήταν παντρεμένος, 20 χρόνια μεγαλύτερος από τη Μινέλι. Εκείνη αλλά ήταν ήδη αρραβωνιασμένη με κάποιον άλλο και ακόμα παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, Πίτερ Άλεν. Τον χώρισε όταν βρήκε τον Άλεν στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Ο Σέλερς δεν ήταν και η πιο ισορροπημένη επιλογή της, γράφει. Όταν η Μινέλι συμβουλεύτηκε όχι ένα αλλά δύο μέντιουμ για τις απόψεις τους σχετικά με το ειδύλλιο («πήρα μια δεύτερη γνώμη») στα 70s, ο Σέλερς «εξοργίζεται – επειδή δεν είχε επικοινωνήσει με το προσωπικό του μέντιουμ».

Επίσης, αστειευόμενη, του έσκιζε το περουκίνι του, κάτι που δεν βοήθησε πολύ, αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κακοποιητική συμπεριφορά του Σέλερς απέναντι της. Η Μινέλι γράφει:

«Ποιος διάολος ήταν αυτός ο Σέλερς που έκανε αυτές τις ανοησίες στην καθημερινή ζωή; Τι του έδινε το δικαίωμα να πληγώνει ανθρώπους, να είναι τόσο απαίσιος;»

«Με μάλωνε, με κορόιδευε, με εκφόβιζε με τις φωνές πολλών διαφορετικών χαρακτήρων. Δεν ήταν φανταστικοί ή μέρος σεναρίου. Φαινόταν να προέρχονται από κάπου βαθιά μέσα του – δεν ήταν ευχάριστο να είσαι κοντά του».

Τα πράγματα χειροτερεύουν. Το ζευγάρι ήταν φίλοι με την Τζόαν Κόλινς, «και εκείνη ζούσε στο Χάιγκεϊτ, μια πολύ κομψή γειτονιά στο Λονδίνο, με σημαντικό αριθμό Εβραίων κατοίκων.

Μια μέρα της τηλεφώνησε και της είπε: «Με έχουν κλειδώσει με τη Λίζα επειδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Πνίγομαι! Δεν μπορώ να βγω έξω και να φύγω από αυτό το μέρος. Μπορώ να έρθω;» Η Τζόαν, η οποία εξακολουθεί να είναι καλή μου φίλη, είπε ναι, και ο Πίτερ οδήγησε στο σπίτι της φορώντας πλήρη ναζιστική στολή!

Όταν το άκουσα αυτό, εξοργίστηκα, ντράπηκα, τρομοκρατήθηκα και πραγματικά τσαντίστηκα. Ίσως το νόμιζε αστείο, αλλά ο αντισημιτισμός δεν είναι αστείο. Και δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Φορούσε τη στολή ενός χαρακτήρα στην ταινία που γύριζε. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, φώναξε: «Sieg Heil! Sieg Heil!» Παρέμεινε στον χαρακτήρα.

Τώρα, αυτό είναι υπέροχο αν τον σκηνοθετείς σε μια ταινία. Είναι πραγματικός επαγγελματίας. Αλλά ποιος διάολος ήταν αυτός που έκανε αυτές τις ανοησίες στην καθημερινή ζωή; Τι του έδινε το δικαίωμα να πληγώνει ανθρώπους, να είναι τόσο απαίσιος;»

Όταν η Τζούντι Γκάρλαντ πάλευε με τον εθισμό

Η σχέση της Μινέλι με την Τζούντι Γκάρλαντ ήταν βαθιά, στοργική και περίπλοκη, με την Μινέλι να γνωρίζει ότι, από τον έρωτα μέχρι τη διαχείριση χρημάτων και τον εθισμό, συχνά επαναλάμβανε συμπεριφορές που της είχε μάθει από τη μητέρα της.

Ο γάμος της με τον Άλεν άρχισε να μοιάζει ακόμη και με μια από τις ταινίες της μητέρας της: «Μας ενοχλούσε και τους δύο καθώς αρχίσαμε να νιώθουμε – χωρίς να το αναφέρουμε – σαν να κάναμε τη δική μας εκδοχή του Ένα Αστέρι Γεννιέται».

Η Μινέλι γράφει για ένα καταστροφικό περιστατικό στην παιδική της ηλικία όπου κλώτσησε κατά λάθος την Γκάρλαντ στο κεφάλι και η μητέρα της «φώναζε και ούρλιαζε».

«Έμαθα ότι αν η μαμά θύμωνε, ήταν το πιο τρομακτικό άτομο στη ζωή μου. Σήμερα μόνο ένα πράγμα με τραυματίζει βαθιά. Και αυτό είναι μια φρίκη από ουρλιαχτά».

Η Μινέλι έπρεπε να διαχειριστεί τόσο τους δικούς της εθισμούς όσο και της Γκάρλαντ.

Αυτή και μια υπηρέτρια «έπαιρναν τα μπουκάλια με τα χάπια από το προσκεφάλι της μαμάς, τα άνοιγαν και έβαζαν μέσα ασπιρίνη. Δεν θα καταλάβαινε ποτέ τη διαφορά. Το κόλπο ήταν να καταλάβει πότε και πόσο συχνά το κάνει αυτό. Ένας από τους γιατρούς της μαμάς μού είπε ότι αν έπαιρνε περισσότερα από δύο υπνωτικά χάπια την ημέρα, μπορεί να πέθαινε. Ήταν ζωή και θάνατος, χωρίς χρόνο να μάθει στη δουλειά… Στα 13 μου, ήμουν η φροντίστρια της μητέρας μου – νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακολόγος και ψυχίατρος μαζί».

Η Γκάρλαντ παρουσιάζεται ως χειριστική, σε κάποιο σημείο προσλαμβάνοντας τον χορευτή φίλο της Μινέλι στην τηλεοπτική της εκπομπή, οπότε η Μινέλι πρέπει να τους συναντήσει και τους δύο πίσω στο Λος Άντζελες. Η Γκάρλιαντ ήταν και ζηλιάρα, ουρλιάζοντας μπροστά σε όλους «βγάλτε την από τη γαμημένη μου σκηνή!» σε μια κοινή εμφάνιση τους.

Αλλά η Μινέλι είναι γεμάτη αγάπη και θαυμασμό για τη μητέρα της σήμερα, έβρισκε στη δουλειά της «απίστευτη ενέργεια, ταλέντο και αυτοπεποίθηση». «Η μαμά με αγαπούσε με πάθος, και μέχρι σήμερα την αγαπώ εξίσου πολύ».

Η Μινέλι γράφει επίσης για τις υποτιμητικές, δηλητηριώδεις ατάκες της Γκάρλαντ. Όταν κάποιος κάποτε την αποκάλεσε μια σταρ του παρελθόντος, η Γκάρλαντ απάντησε: «Για να είσαι ξεχασμένη πρέπει πρώτα να έχεις υπάρξει».

Όταν ο Τζιν Χάκμαν ήταν «αγενής»

Αφού κέρδισε το Όσκαρ για το Καμπαρέ, η Μινέλι έκανε μια ανόητη επιλογή για την επόμενη ταινία της, Lucky Lady, «μια παράξενη ιστορία για μια δυναμική, φιλόδοξη φλύαρη, και δύο απατεώνες που αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση με ρούμι στο απόγειο της ποτοαπαγόρευσης τη δεκαετία του 1930… Το σενάριο φώναζε καταστροφή από την πρώτη σελίδα. Γιατί λοιπόν το επέλεξα; Λοιπόν, ο [σκηνοθέτης Στάνλεϊ] Ντόνεν ήταν πολύ χαρισματικός, ο Μπερτ Ρέινολντς ήταν γλυκός και δημοφιλής, και σεβόμουν το έργο του Τζιν Χάκμαν».

Αυτή και ο Χάκμαν ωστόσο δεν τα πήγαν καλά. «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι ο Τζιν ήταν εντελώς αγενής. Παρόλα αυτά, ένιωσα λύπη γι’ αυτόν όταν η σύζυγός του πέθανε το 2025 από ιό Χανταϊού και ένας συνδυασμός Αλτσχάιμερ, καρδιακών παθήσεων και πείνας του στέρησε τη ζωή».

Όταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ την προετοίμασε για αποτοξίνωση

Η Μινέλι γράφει πολύ και πολλά για τη μάχη της με τον εθισμό, την αναμέτρηση, την υποτροπή. Καθώς παλεύει με το αλκοόλ, την κοκαΐνη, το βάλιουμ, τα παυσίπονα και άλλα σε όλη της τη ζωή η Μινέλι θυμάται για τις μέρες που έδωσε μάχη, κάποιες φορές κέρδιζε, αλλά και την ανέκδοτη ιστορία για το πώς η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία είχε πρόσφατα περάσει από αποτοξίνωση στο Κέντρο Μπέτι Φορντ, τηλεφώνησε στη Μινέλι για να την προετοιμάσει για την πρώτη της περίοδο θεραπείας το 1984.

«Η Ελίζαμπεθ ήταν αυτή που μου έβαλε μέσα τον φόβο του Θεού. Μου το είπε ευθέως στο τηλέφωνο. ‘Κάνεις το σωστό. Είσαι σε κίνδυνο. Θα μπορούσες να πεθάνεις αν δεν το φροντίσεις τώρα’».

Λίγα χρόνια αργότερα, η Μινέλι αποφεύγει αυτό που δικαίως υποψιάζεται ότι είναι μια άλλη παρέμβαση σχετικά με την κατάχρηση ουσιών.

«Δέχτηκα μια αυστηρή επίθεση από την Ελίζαμπεθ», θυμάται. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την επείγουσα ανάγκη στη φωνή της και τα λόγια της: ‘Λίζα, αυτή η ασθένεια θα σε σκοτώσει αν δεν κάνεις το σωστό», είπε. «Πρέπει να επιστρέψεις στην αποτοξίνωση. Τώρα. Σε αγαπάμε όλοι. Σε παρακαλώ, τέλος στα ψέματα. Το έχεις καταφέρει. Εγώ το έχω καταφέρει. Κοίταξε στον καθρέφτη και δες αυτό που βλέπουμε όλοι. Μοιάζεις σαν κόλαση και νιώθεις ακόμα χειρότερα. Δεν μπορείς να το περάσεις αυτό μόνη σου. Κανείς μας δεν μπορεί’».

«Άθλιος, κιτς, μ@@@@ς και σύζυγος»

Η Μινέλι γράφει πολυάριθμα τρυφερά αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε φίλους που έχουν φύγει από τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην συζύγων της, και γράφει επίσης με αγάπη για τον επιζώντα τρίτο σύζυγό της, Μαρκ Τζέρο, και τον γάμο τους που σιγά σιγά διαλύεται.

Αλλά ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της, Ντέιβιντ Γκεστ, ο οποίος πέθανε το 2016, αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά. «Αν μπορούσα να κουνήσω ένα μαγικό ραβδί, θα είχα αποφύγει αυτό το φρικιό σαν τη σαλμονέλα. Θα είχα κλωτσήσει τον κοκαλιάρη κώλο του στο έδαφος φορώντας στιλέτο – κάτι που αργότερα με κατηγόρησε ότι έκανα. Πόσο παράλογο. Γιατί στο καλό να καταστρέψω ένα τέλεια όμορφο παπούτσι;»

Όλα αυτά πριν καν τον ονομάσει.

«Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν… αυτόν τον λεπτό, ατημέλητο μαλάκα με τα περίεργα μαλλιά που φορούσε γελοία γυαλιά ηλίου μέρα νύχτα», συνεχίζει. «Δεν ένιωθα καμία σωματική έλξη γι’ αυτόν. Μηδέν. Δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Αλλά έπεισα τον εαυτό μου ότι μπορούσα να μάθω να τον αγαπώ, ή τουλάχιστον να τον αγαπώ μέσα από ένα πρίσμα εκτίμησης».

Παρά το γεγονός ότι παραδέχεται ότι ήταν μόνη και τον είχε πιστέψει όταν της υποσχέθηκε πως θα της «αναστήσει την καριέρα» η Μινέλι μοιάζει  μπερδεμένη για το πώς ξεκίνησε και συνέβη αυτή η σχέση. Κατηγορεί τον Γκεστ ότι έκλεψε το καπέλο της από το Καμπαρέ – «Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι απέγινε το καπέλο μου. Τι τέρας!» – και πως προσπάθησε να κάνει το ίδιο με τους πίνακες του Γουόρχολ.

«Όταν προσπάθησε να τους πουλήσει ενώ έλειπα, έμαθε ότι είχε πρόσβαση μόνο σε αντίγραφα. Ξεφτίλας!» Ο Γκεστ φέρεται να στέλνει ανθρώπους να την κατασκοπεύουν και να παίρνουν τα έπιπλα στο διαμέρισμά της και να τα αντικαθιστούν.

«Αυτό πυροδότησε μια συμπεριφορά μου για την οποία ακόμα ντρέπομαι. Σύντομα αρχίσαμε να τσακωνόμαστε σωματικά, σαν ζώα, φωνάζοντας και ουρλιάζοντας ο ένας στον άλλον. Γροθιές, μωρό μου». Χώρισαν το 2007.

Όταν κοιμήθηκε σε παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ

Έχοντας μετακομίσει στη Νέα Υόρκη ως έφηβη, η Μινέλι ζούσε σε ένα «ξενοδοχείο για γυναίκες» το οποίο έβρισκε καταπιεστικό.

Τελικά την έδιωξαν επειδή δεν πλήρωνε τη διαμονή της, «και κοιμήθηκε για μερικές νύχτες σε ένα παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ. Ξέρετε, εκεί που δεν πρέπει να πηγαίνεις όταν πέσει το σκοτάδι; Ο Θεός μου χαμογέλασε, επειδή κανείς δεν μου επιτέθηκε και την επόμενη μέρα συνέχισα τις δουλειές μου».

Όταν λιποθύμησε σε λεωφόρο του Μανχάταν

Το 2003, η Μινέλι είχε μόλις βγει από την τελευταία της επίσκεψη σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά είχε αρχίσει να πίνει ξανά. Περπατώντας μετά από μια απογευματινή συνεδρία σε ένα μπαρ του Μανχάταν γράφει:

«Δεν μπορούσα να σταθώ άλλο στα πόδια μου. Κατέρρευσα, έπεσα στο πεζοδρόμιο, σχεδόν σε κώμα. Ξάπλωσα στο έδαφος, ο Θεός ξέρει για πόσο. Και το πιο φρικτό είναι ότι εκατοντάδες άνθρωποι που έτρεχαν στην Λεωφόρο Λέξινγκτον πάτησαν επάνω μου.

«Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν… αυτόν τον λεπτό, ατημέλητο μαλάκα με τα περίεργα μαλλιά που φορούσε γελοία γυαλιά ηλίου μέρα νύχτα»

Τι πρέπει να σκέφτηκαν; Είδαν έναν άλλο άστεγο, μεθυσμένο και λιπόθυμο σε ένα πολυσύχναστο πεζοδρόμιο; Ή μήπως κοίταξαν πιο προσεκτικά και είδαν τη Λάιζα Μινέλι, νεκρή για τον κόσμο; Δεν θα ξέρω ποτέ με βεβαιότητα…

Ντρεπόμουν περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου… Σας το λέω αυτό τώρα επειδή υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σαν εμένα που παλεύουν με τον ίδιο κίνδυνο υποτροπής που έχω αντιμετωπίσει εγώ. Παρακαλώ, μην μας κρίνετε».

Όταν επινόησε το moonwalk του Μάικλ Τζάκσον

«Μπορεί να εκπλαγείτε αν μάθετε ότι βοήθησα τον Μάικλ να αναπτύξει τον χορό του moonwalk που έκανε παγκόσμια αίσθηση» γράφει. «Σοβαρά. Δεν θέλω κάποια αποθέωση, ούτε προσπαθώ να διεκδικήσω κάποια εύσημα για την καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα. Να πώς συνέβη: Είχα εμφανιστεί στη Βραζιλία και είδα χορευτές να εξασκούνται στο υπερβολικό slide που έγινε μέρος του moonwalk. Το μοιράστηκα με τον Μάικλ και του άρεσε πολύ. Πάντα ανταλλάσσαμε χορευτικές κινήσεις. Νωρίτερα, μου είχε δείξει εκείνος κάποια που υιοθέτησα στις εμφανίσεις μου».

Όταν επινόησε την χιπ χοπ

Η mainstream μουσική που η Μινέλι φαίνεται να ενθουσιάζεται περισσότερο είναι η R&B και η χιπ χοπ. Δηλώνει επανειλημμένα τον δέος της για την Μπιγιονσέ και θυμάται μια διασκευή που έκανε η ίδια η Μινέλι στο Family Affair της Μαίρη Τζέι Μπλάιτζ, «ένα δυνατό χιπ χοπ τραγούδι».

«Το έκανα χάλια, μωρό μου!» γράφει υπονοώντας μάλιστα ότι επηρέασε το τελευταίο είδος με την ταινία συναυλιών Liza With a Z σε σκηνοθεσία Μπομπ Φόσι. «Δείτε την καυτή χορογραφία του I Gotcha από το 1972 και θα δείτε το χιπ χοπ να αναδύεται στον ορίζοντα. Ήταν μια προεπισκόπηση των όσων ακολούθησαν».

Όταν συνεργάστηκε με τους Pet Shop Boys

Η Mινέλι ισχυρίζεται ότι αφού έκανε λάθος σε έναν μόνο στίχο σε ένα τραγούδι του Στίβεν Σόντχαϊμ, ο δημιουργός μπλόκαρε την κυκλοφορία ενός live άλμπουμ του 1979 επειδή είχε πει ένα στίχο λάθος. «Θυμηθείτε, είχα πληρώσει για αυτήν την ηχογράφηση από την τσέπη μου», γράφει η ντίβα. «Δεν είχα δισκογραφική εταιρεία εκείνη την εποχή. Ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και θα έπρεπε να ήταν μια συνηθισμένη ευγενική προσφορά. Ένας καλλιτέχνης στον άλλον. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αλλά ο Σόντχαϊμ είπε όχι».

Αργότερα, ηχογράφησε το Losing My Mind του Σόντχαϊμ σε μια νέα διασκευή από τους Pet Shop Boys. «Δεν του άρεσε ιδιαίτερα. Πάντα ήθελε τα τραγούδια που έγραφε να ερμηνεύονται ακριβώς όπως τα έγραφε». Αλλά δεν είχε νομική κάλυψη για να το μπλοκάρει, «οπότε ο κ. Σόντχαϊμ δεν μπορούσε να με βάλει σε κόλαση αυτή τη φορά. Χρόνια αργότερα, εξαργυρώνω ακόμα επιταγές δικαιωμάτων για το Losing My Mind. Και το ίδιο ισχύει και για την περιουσία του».

Όταν έπεφτε ξανά και ξανά στο Arrested Development

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Mινέλι τα τελευταία χρόνια είναι ο ρόλος της στην κωμική σειρά Arrested Development, υποδυόμενη την οικογενειακή φίλη Λουσίλ Οστέρo, η οποία συχνά πέφτει κάτω από ζαλάδες.

«Είχα γυμναστεί με τον Λουίτζι, τον εξαιρετικό δάσκαλο χορού μου, για να προετοιμαστώ για την παράσταση… Κάθε πτώση που έκανα στο Arrested Development ήταν αληθινή. Τέλος πάντων!»

Και στα 80 της, ψάχνει τον επόμενο έρωτα

Μετά από τέσσερις γάμους, η Mινέλι δηλώνει ότι έχει τελειώσει με τον γάμο, αλλά καθώς γίνεται 80 αυτή την εβδομάδα, θα ήθελε ένα νέο ειδύλλιο.

«Δεν έχω τελειώσει με τα ραντεβού. Ιδανικά, θα ήθελα να βγω με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία κομψό άντρα που μιλάει όμορφα και είναι απίστευτα πλούσιος. Μετά θα ήθελα να βγω με έναν 40χρονο άντρα που είναι παθιασμένος με κάτι. Δεν με νοιάζει τι. Μετά θα ήθελα να βγω ραντεβού με έναν 18χρονο που θα τον βλέπω δύο φορές την εβδομάδα και δεν θα ξέρω το όνομα του».

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
