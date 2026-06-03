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Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 04:30

Κολομβία: Φιλοφρονήσεις ανταλάσσει ο Τραμπ με τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία

«Ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του αμερικανού προέδρου.

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Ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, θαυμαστής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε χθες Τρίτη διμερείς σχέσεις επιπέδου «άνευ προηγουμένου» με τις ΗΠΑ, αφού ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον διεκδικητή του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της Λατινικής Αμερικής (στη φωτογραφία του Reuters/Sergio Acero, επάνω, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια).

Ο Τραμπ εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον ακροδεξιό υποψήφιο, χαρακτηρίζοντας τον αντίπαλό του «μαρξιστή της άκρας αριστεράς»

«Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος για την προεδρία, ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Semana.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Τρίτη την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, χαρακτηρίζοντας τον αντίπαλό του «μαρξιστή της άκρας αριστεράς».

Είναι «τιμή μου»

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι θεωρεί τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια «ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη», που θα «σταματήσει την παράνομη μετανάστευση» και θα «αποκαταστήσει την τάξη».

Δεδομένων «των τρομερών επιτυχιών του στη ζωή και της πολιτικής υποστήριξής του σε εμένα προσωπικά», είναι «τιμή μου να εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Αμπελάρδο», πρόσθεσε.

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